Daniel Radcliffe parla di quelle voci su Wolverine, “X-Men”.

Molti si chiedono chi si assumerà il difficilissimo compito di riempire gli spettacoli di Hugh Jackman una volta che l’attore finalmente, e intendiamo finalmente, si dimetterà dal ruolo di Ghiottone. Ora, come al solito con questo genere di cose, i fan spesso propongono le loro scelte per chi vogliono vedere nel ruolo, e un nome, in particolare, è saltato fuori più e più volte, e quella persona è lo stesso Harry Potter, Daniel Radcliffe. L’attore ha parlato numerose volte del casting dei fan ed è pronto a mettere finalmente tutto a letto.

Wolverine è stato interpretato in modo iconico da Jackman dal 2000, in una serie che tutti pensavamo fosse finita quando l’attore ha dichiarato che Logan del 2017 sarebbe stata l’ultima volta che è apparso nel ruolo. Il film è stato un fenomenale saluto al personaggio, una delle sue migliori uscite finora, e sembrava estremamente definitivo, ma sembra che il buon amico di Jackman e collega supereroe Ryan Reynolds sia stato in grado di convincerlo a indossare gli artigli ancora una volta per Deadpool 3. Oltre a questo, sembra ancora che il personaggio debba essere riformulato se vuole apparire altrove nell’MCU poiché gli X-Men sono finalmente pronti per unirsi all’universo cinematografico.

Radcliffe è stato suggerito più e più volte di assumere il ruolo di protagonista, ma l’attore non ha mostrato alcun interesse nel farlo e ha parlato con GQ delle voci che lo circondavano, scrollandosi di dosso e dicendo “È puramente una voce di tour stampa; Dico qualcosa, e poi ogni tanto mi annoio di rispondere in quel modo, quindi dico qualcosa di diverso, e questo riparte. Non dovrei mai aprire bocca”.

Un’altra cosa a cui Radcliffe aspira nella sua carriera è la flessibilità, avendo trascorso quasi tutta la sua infanzia come il personaggio che lo seguirà per sempre, Il ragazzo che è sopravvissuto. L’attore britannico apprezza la libertà che è arrivata da quando è finita dicendo: “Semplicemente non voglio mai rimanere bloccato in qualcosa, che non sono sicuro che sarò in grado di amare la stessa quantità per tutto il tempo”. Assumere un ruolo Marvel è un’impresa enorme, in particolare un ruolo come Wolverine che ha visto Jackson interpretare il personaggio per oltre due decenni.

Sul motivo per cui le persone hanno iniziato a sceglierlo come fan per il ruolo, Radcliffe crede che abbia qualcosa a che fare con la sua statura, dicendo alla co-conduttrice di The View Ana Navarro: “Penso che nei fumetti Wolverine sia basso, quindi ogni tanto le persone sono come ‘chi è un attore basso?’ Non c’è mai stata alcuna vera verità in questo.

Puoi invece beccarlo in uno dei suoi ultimi folli progetti, questo letteralmente intitolato Strano: La storia di Al Yankovic, un “biopic” del cantante che ha visto Radcliffe indossare una parrucca piuttosto esilarante per tutto il tempo. Il film sarà disponibile per la visione su The Roku Channel dal 4 novembre.