Daniel Kaluuya dice che preferirebbe essere un cattivo rispetto a 007

Anche se passeranno alcuni anni buoni prima di rivedere l’iconico agente segreto sui nostri schermi, la speculazione è già dilagante su chi finirà per ottenere l’cenno di indossare lo smoking e diventare il prossimo James Bond.

Molti fan trovano sempre più difficile guardare oltre Henry Cavill, ma dato questo Lo stregone La star avrà probabilmente 40 anni quando inizieranno le riprese della 26a puntata del franchise, i capi di Eon Barbara Broccoli e Michael G. Wilson potrebbero cercare di diventare un po’ più giovani.

Un nome che raccoglierebbe molto sostegno è quello di Daniel Kaluuya, che si adatta al conto in più di un modo. È un attore vincitore di un Oscar con una litania di acclamate interpretazioni al suo attivo, ma non è proprio una superstar di serie A. Almeno non ancora comunque.

Ha una buona età a 33 anni e ha esperienza di produzioni acrobatiche e blockbuster ad alto budget grazie ai suoi turni Calcio d’asino 2, Sicario, Benvenuti al Punche Pantera nera. L’unico aspetto negativo è che non si vede davvero nel ruolo, come ha rivelato a Yahoo.

“Semplicemente non voglio vedere la mia versione di James Bond. Sono solo io. Sono solo io, dico: ‘Non voglio guardarlo.’ Ma vorrei guardare un cattivo. Lo farei. Penso che sarebbe divertente”.

Tuttavia, il suo NO il co-protagonista Keke Palmer non era d’accordo, dicendo che Kaluuya sarebbe stato un eccellente 007.

“Sono così pronto per questo. È un attore così specifico che se facesse 007, lo farebbe con un tale unico [approach]. Ecco perché vorrei vederlo, perché [he] porterebbe qualcosa di così fresco. Ma capisco anche che tu voglia interpretare il cattivo”.

Lo sarà fino a quando l’identità del successore di Daniel Craig non sarà rivelata, ma sembra che Kaluuya non sarà quello che calpesterà quelle scarpe scoraggianti e perfettamente levigate.