Daniel Craig parla delle voci che è stato scelto per un ruolo importante nell’MCU

Durante l’accumulo di Dottor Strange nel multiverso della folliale voci dilagavano sul fatto che praticamente tutti gli attori di Hollywood (indipendentemente dal fatto che fossero apparsi o meno in un film Marvel) fossero in fila per un cameo top secret, e Daniele Craig era tra quel numero.

Tra le speculazioni che pubblicizzavano Tom Cruise come una variante di Tony Stark, il ritorno dell’intera formazione degli X-Men della 20th Century Fox, Deadpool di Ryan Reynolds e tutto il resto, è arrivata la notizia che l’ex James Bond una volta doveva apparire come Balder il Coraggioso durante le scene degli Illuminati che attirano i fan, prima che COVID e conflitti di programmazione si mettessero in mezzo.

Anche se lo scuttlebutt non è mai stato espressamente confermato o smentito da nessuno vicino al Dottor Strano sequel, sono emerse più chiacchiere all’indomani che il Coltelli fuori la star sarebbe comunque stata la protagonista di un progetto solista di Balder sul grande schermo o su Disney Plus. Conosciuto per il suo stile schietto, Craig si è confrontato frontalmente con le chiacchiere dell’MCU durante un’intervista con ComicBook per promuovere Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello, e la sua risposta? “Io dovrei essere così fortunato”.

Non è un sì, non è un no, e non è nemmeno lontanamente interpretato come una conferma o una smentita. Internet è Internet, tuttavia, puoi garantire che la gente leggerà troppo lontano tra le righe e presumerà che Craig abbia effettivamente firmato sulla linea tratteggiata con l’abito di Kevin Feige, che sia come Balder o altro.

Per quanto ne sappiamo, potrebbe averlo fatto, ma questa è in poche parole la natura illegale del pettegolezzo.