Dai un’occhiata a questo nuovo poster “Black Panther: Wakanda Forever”.

I fan della Marvel sono stati trattati con molti nuovi contenuti sia attesi che alcune sorprese al Comic-Con di San Diego e come parte del Black Panther: Wakanda per sempre rivela che è stato mostrato un nuovo poster.

Questa nuova opera d’arte per il film mette in evidenza tre dei personaggi più integrali della sua storia mentre il re T’Challa di Chadwick Boseman li guarda.

I personaggi presenti sono Shuri di Letitia Wright, Nakia di Lupita Nyong’o e Ramonda di Angela Bassett. Tutte e tre queste donne indossano la posa Wakanda Forever nell’opera d’arte. Pubblicata sui social media, questa opera d’arte è stata creata dal capo dello sviluppo visivo dei Marvel Studios Ryan Meinerding.

Al panel del Comic-Con dei Marvel Studios per Pantera Nera 2 la più grande rivelazione è stata il primo trailer del film e in quel filmato è stato chiarito che queste donne assumeranno ruoli molto più importanti nel sequel.

Mentre Wakanda affronta una nuova minaccia, Shuri, Nakia e Ramonda giocheranno un ruolo importante nella protezione del paese.

Mentre questi personaggi torneranno, il filmato ha anche dato ai fan la prima occhiata a molti nuovi personaggi che si uniscono per la prima volta al franchise, incluso Namor il sottomarino interpretato da Tenoch Huerta.

Un’altra rivelazione molto attesa dal trailer è stata la prima occhiata a Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, che sarà il MCU Ironheart.

Questo probabilmente non sarà l’unico filmato del film che vedremo prima che arrivi nelle sale. Black Panther: Wakanda per sempre è il prossimo film dei Marvel Studios in arrivo ed è attualmente previsto per l’11 novembre 2022.