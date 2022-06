Cos’è Spiderman Lotus? È correlato alla Marvel o alla Sony? Film dei fan in lavorazione!

Spider-Man è una delle figure più popolari nella storia della cultura pop. L’icona ha trasceso i mutevoli mezzi di intrattenimento, dai fumetti ai videogiochi alla televisione e allo schermo cinematografico, per diversi decenni. Ha influenzato diverse generazioni lungo la strada, inclusa la nostra. Attualmente, abbiamo più di un franchise dell’eroe del web-sling sul grande schermo. Tuttavia, nell’ottobre 2021, un trailer realizzato dai fan per un film chiamato Spiderman Lotus ha catturato gli occhi di milioni di spettatori in tutto il mondo. Ma non preoccuparti se non conosci il film perché qui portiamo tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Cos’è Spiderman Lotus?

Spiderman Lotus è un film indipendente creato dai fan in uscita basato sul supereroe titolare dalle pagine dei fumetti Marvel. Non è associato in alcun modo né a Sony né ai Marvel Studios. Il primo teaser del film è stato rilasciato a luglio 2021 sul canale YouTube ufficiale dello YouTuber Gavin J. Konop, che sta scrivendo e dirigendo il film.

Tuttavia, è stato nell’ottobre 2021 quando Konop e il suo team hanno rilasciato un trailer completo di Spiderman Lotus. Nel frattempo, la qualità della produzione del trailer, il design dei costumi, la musica di sottofondo e la recitazione di Konop erano di prim’ordine. Di conseguenza, il trailer ha iniziato ad attirare l’attenzione dei fan di Spiderman dappertutto. E il creatore è riuscito a raccogliere oltre 250000 dollari dal crowdsourcing per completare il film.

Qual è la storia di Spiderman Lotus?

I film realizzati dai fan sui personaggi dei fumetti non sono un fenomeno nuovo, ma la qualità del tentativo di Konop ha catturato l’attenzione di milioni di persone. Uno dei motivi principali dietro l’attenzione delle persone verso il film è che la trama sembrava avvincente. Spiderman Lotus segue la storia di Peter dopo che la sua amante Gwen Stacy è stata uccisa in un tragico incidente. Proprio come la versione dell’Uomo Ragno di Andrew Garfield.

Nel film, Pewter incontra un ragazzo malato terminale che è un grande fan di Spiderman mentre affronta il dilemma interno se continuare o meno le sue avventure lancia-ragnatele di condurre una vita normale in lutto per Gwen. L’adattamento trae ispirazione da diversi fumetti, tra cui The Kid Whoo The Kid Who Collects Spider-Man del 1984 scritto da Roger Ster.

Lo scandalo del razzismo ostacola il film!

Il ronzio è stato molto alto per Spiderman Lotus dopo il brillante trailer. Nel frattempo, di recente, il film è stato avvolto da polemiche indesiderate. A causa di diverse osservazioni razziste fatte sui loro account sui social media nelle ultime settimane, l’attore principale e regista del film, Wayne Warden e Gavin Konop, hanno ricevuto un sacco di rabbia dai fan.

I messaggi diretti degli attori di spicco Wayne Warden e Gavin Konop sono stati resi pubblici. Contenevano un linguaggio duro, inclusi diversi riferimenti ai neri, insulti razziali e osservazioni omofobiche. Sia Warden che Konop hanno fatto osservazioni sull’incidente sulle loro pagine Twitter; Warden ha attribuito la lingua al suo background, mentre Konop ha deciso di smettere di usare i social media. Il futuro del film è ancora incerto al momento.

