Cosa stava facendo Palpatine quando la Morte Nera è esplosa?

Dare cattive notizie al tuo capo non è mai divertente. Tuttavia, quando il tuo capo è un mago spaziale ridacchiante e rugoso con l’abitudine di sparare fulmini dalle sue dita, deve essere particolarmente complicato.

Armati di tale conoscenza, abbiamo pietà del povero ufficiale imperiale che ha dovuto bussare alla porta dell’ufficio dell’imperatore Palpatine e fargli sapere che la Morte Nera – l’apice della sua potenza nella galassia – era stata distrutta da qualche bifolco di Tatooine.

Allora, cos’era Guerre stellariIl cattivo più divertente che fa ogni giorno in questo momento? I poster su r/StarWars ne hanno discusso, sottolineandolo al momento Una nuova speranza, Palpatine stava adottando un approccio diretto all’Impero. Ora che era saldamente affermata come la forza dominante in tutta la galassia, poteva permettersi di ritirarsi e prenderla alla leggera, delegando la responsabilità a Darth Vader e ai vari Moff.

Quelli con una conoscenza complessa di Guerre stellari la tradizione dice che molto probabilmente si stava rilassando nella sua casa di Coruscant quando ha ricevuto la notizia, poiché per la galassia in generale, si è ritratto come un vecchio debole che si stava ancora riprendendo dal tentato omicidio dei Jedi. Ci piace immaginarlo mentre si rilassa in una vasca idromassaggio con una mimosa, facendola cadere con rabbia mentre si rende conto di ciò che i suoi subordinati testardi hanno lasciato accadere.

L’unica altra opzione plausibile proposta dai fan è che Palpatine era su Exegol a “armeggiare con i suoi cloni” e, onestamente, preferiremmo non sapere cosa potrebbe comportare.

Nonostante la morte (apparentemente) finale di Palpatine a L’ascesa di Skywalkerl’abbiamo visto di recente in Obi-Wan Kenobi dicendo a Vader di andare con il programma, quindi la porta è aperta per lui per tornare in molti altri spettacoli. Speriamo che lo faccia, perché è sempre divertente quando mastica il paesaggio.