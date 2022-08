Corpi Corpi Corpi recensione – un bel momento sanguinante

Riepilogo

Corpi Corpi Corpi è un buon momento malvagio e sanguinante.

Questa recensione del film Bodies Bodies Bodies non contiene spoiler.

Oh, le cose brutte che accadono agli Zoomer quando si riuniscono in grandi palazzi e vengono lasciati a se stessi. Voglio dire, cose orribili. Non è diverso per nessuna generazione perché tutti temono il buio. Non importa quanto sia sensibile la popolazione della Gen-Z ai problemi di salute mentale e quanto siano espliciti nei confronti della correttezza politica. Corpi Corpi Corpi combina perfettamente entrambi con una sceneggiatura malvagiamente intelligente di Sarah DeLappe.

Il film inizia con una giovane coppia dello stesso sesso, Sophie (The Hate U Give’s Amandla Stenberg) e Bee (nominata all’Oscar Maria Bakalova). Bee è stoica e non dice nulla quando, mentre si recano a casa della migliore amica di Sophie, David (Pete Davidson) dice a Bee che la ama. Bee è originario dell’Ucraina ma è un tipo tranquillo e non ha nulla a che fare con la barriera linguistica. Prende le cose e ha molto da digerire quando incontra gli amici di Sophie. Jordan (Myha’la Herrold del Piano B) pensa di avere grinta perché viene da una famiglia della classe media. Emma (Con ghiaccio’ Chase Sui Wonders) è la ragazza di David. Loro, per usare un eufemismo, hanno problemi di relazione. Mi sembra che abbia una cotta per Alice (Rachel Sennott) perché continua a tormentare il suo nuovo ragazzo di 40 anni che ha trovato su Tinder, Greg (Lee Pace). È un veterano che utilizza maschere di meditazione e terapia.

Sophie ha un problema di droga e non vede i suoi amici da due anni. Jordan è scettico nei confronti di Bee e segue la linea di un’amica preoccupata per Sophie o ossessionata da lei. Tuttavia, alla fine fa amicizia con Bee dopo alcuni drink. Ballano tutti tutta la notte finché Sophie non ha un’idea: giochiamo Corpi Corpi Corpi. Strappano un pezzo di carta gialla. Uno ha una “X” e ognuno ne prende una. Tutti si nascondono finché il “fantasma” non ne trova uno. Fanno finta di essere morti. L’unico problema è che uno risulta essere, uh, molto morto. Ora, i pochi rimasti devono scoprire chi è il vero assassino tra loro. Perché non chiamare la polizia? Bene, non ho detto che questa è una festa di uragano? È atterrato un paio d’ore prima. Non c’è via d’uscita o servizio cellulare. Anche il telefono fisso è inattivo.

Il film è diretto da Halina Reijn (Istinto), il suo debutto alla regia di un lungometraggio. Abbiamo detto che DeLappe ha riscritto la sceneggiatura, ma l’originale era di Kristen Roopenian (a cui è stato dato un credito per la storia), quindi anche lei merita un riconoscimento. Il prodotto finale è una satira comica oscura e tagliente che tira fuori il meglio dal suo cast giovane e talentuoso. Sono tutti così bravi qui, ma Sophie di Stenberg e Bee di Bakalova hanno un’ottima chimica e sono responsabili di gran parte della resistenza piena di tensione del film. Shiva Baby Rachel Sennott tira fuori il maggior numero di risate. Usa in modo esilarante l’empatia nelle situazioni più sanguinose per relazionarsi con chiunque abbia problemi di salute mentale a causa della sua dismorfia corporea. E non farla iniziare a parlare del suo podcast.

Sì, la sceneggiatura non è perfetta perché cerca di evocare personaggi troppo diversi. Hai quello del tossicodipendente, quello nevrotico, quello simpatico, quello simpatico, ecc. Molti potrebbero lamentarsi che il guadagno è una strada verso il nulla, ma la sceneggiatura pianificata lo fa funzionare. Tuttavia, la grande rivelazione è un merito ben meritato per il team di registi qui. È ugualmente originale e sembra essere assurdamente divertente. Non dirò altro per paura di spoiler, ma sappi solo questo: Corpi Corpi Corpi è un bel momento al cinema.

Cosa ne pensi del film Bodies Bodies Bodies? Commenta qui sotto.

Imparentato