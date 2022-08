Concept Art mostra il cattivo di “Doctor Strange 2” demolito

Immagine tramite Marvel Studios

Il dottor Strange nel multiverso della follia è stato un grande successo e ha incassato quasi un miliardo di dollari al botteghino. Ciò non significa che si sia magicamente riunito in un istante. C’era ancora molto sul pavimento della sala di montaggio, incluso un potenziale cattivo.

Pubblicato dall’account Twitter/pagina fan, Doctor Strange Updates, ha rivelato un concept art con un avversario che era nella sceneggiatura originale ma è stato tagliato durante le riscritture: Nightmare.

Il “Waldron” a cui si fa riferimento nel Tweet è, ovviamente, lo scrittore Michael Waldron, il quale ha affermato che l’aggiunta dell’elemento Multiverso ha reso difficile decidere chi sarebbe infine apparso nel film, secondo Nerdista. Oltre a Nightmare, Waldron ha detto che nemmeno un altro personaggio chiamato Phone Ranger ha fatto il taglio.

“Ho scritto un personaggio vicino e caro al mio cuore, Phone Ranger, che è solo un ridicolo supereroe basato sul telefono. Ha incontrato una fine grizzly nella bozza originale della mia sceneggiatura, ma non ce l’ha fatta”.

Si scopre che c’erano piani ancora più grandi per Nightmare, che originariamente doveva essere il principale cattivo del film nella sceneggiatura originale di Derrickson. Una volta che l’aspetto Multiverso è stato introdotto e Waldron ha assunto la sceneggiatura, è diventato chiaro che il sogno di Nightmare non sarebbe stato tagliato. Come ha detto Waldron Tana di Geek:

“C’era roba diversa. Penso che sia stato riferito che, una volta, si parlava di Nightmare e cose del genere. Ma quando sono salito a bordo, era una storia multiverso. E quindi si trattava sempre di cercare di capire chi sarebbe stato quell’avversario multiversale”.

Il dottor Strange nel multiverso della follia è attualmente in streaming su Disney Plus.