Con la fase quattro terminata, è giunto il momento che la sua voce più odiata venga finalmente vendicata

La fase quattro è ora ufficialmente terminata e sembra che i fan non abbiano perso tempo a rivisitare i progetti dei Marvel Studios degli ultimi due anni e a rivalutare quelli che ci hanno deluso alla loro uscita. Sfortunatamente, quello in cima a quella lista deve esserlo Vedova Neral’aspirante blockbuster estivo del 2021 che ha registrato una performance enormemente inferiore in un momento in cui COVID stava ancora devastando il settore e, inoltre, ha ricevuto un duro colpo da irriducibili MCU delusi.

Ma mentre ci dirigiamo verso la Fase Cinque, e visto che questa è la stagione della buona volontà e tutto il resto, i fan della Marvel hanno deciso di dare uno sguardo più misericordioso all’avventura solista di Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff. Redditor u/JustA_RandomUser2 ha dato il via alla discussione affermando che, sebbene non sia una delle migliori voci MCU in assoluto, in alcun modo, Vedova Nera non è “un film così brutto” e ha sostenuto che sarebbe stato recensito molto meglio se fosse arrivato prima nella sequenza temporale del franchise.