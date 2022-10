Come siamo sopravvissuti La recensione della grotta thailandese

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Sebbene l’eccesso di pubblicazioni relative al salvataggio nella grotta di Tham Luang rovini il documentario in qualche modo, The Trapped 13: come siamo sopravvissuti alla grotta thailandese è ancora un orologio decente. Ci avvicina al disastro. Ma potrebbe essere apprezzato al meglio dopo una lunga pausa dalla visione della serie Netflix o del film Amazon Original.

Questa recensione del film documentario Netflix The Trapped 13: How We Survived The Thai Cave non contiene spoiler.

Questo documentario dà uno sguardo all’interno del disastro che ha portato la squadra di football junior di Wild Boars e il loro allenatore a rimanere intrappolati in una grotta nel 2018. Se non hai sentito parlare del Soccorso nella grotta di Tham Luang prima, è probabile che tu l’abbia ora. Non solo c’è questo documentario Netflixma hanno anche realizzato la miniserie di sei episodi Soccorso in grotta thailandese, e Tredici viteun Originale Amazon. È piuttosto eccessivo. E ad essere onesti, tutti gli spettacoli/film avrebbero funzionato molto meglio se le uscite fossero state separate. Detto questo, però, The Trapped 13: come siamo sopravvissuti alla grotta thailandese è molto più magra di Soccorso in grotta thailandese.

Principalmente questo è perché salta direttamente nel disastro e non lascia il pubblico in attesa che qualcosa si sviluppi. Con interviste one-to-one con i membri del La squadra di calcio dei Cinghiali, sembra anche molto più personale della serie; per quanto riguarda il documentario stesso, The Trapped 13: come siamo sopravvissuti alla grotta thailandese è proprio quello che ti aspetteresti. Ci sono rievocazioni, interviste e una spiegazione cronologica degli eventi che hanno portato la squadra di calcio a rimanere intrappolata nella grotta.

Nel complesso, il documentario spiega completamente la storia straziante che tutti hanno dovuto affrontare per aiutare a liberare i ragazzi intrappolati. Non solo assistiamo alle situazioni orribili che hanno dovuto sopportare nella grotta. Ma scopriamo lo stress emotivo che ha avuto sulle famiglie del ragazzo.

