Colt e Vanessa si allontanano mentre risolvono i problemi nel matrimonio!

Colt Johnson e Vanessa Guerra hanno avuto un impatto significativo sul pubblico dopo aver recitato nello spin-off 90 Day Fiance The Single Life. Inizialmente, stavano mantenendo le cose casuali, ma tra i due sono volate scintille. Alla fine, hanno avuto un matrimonio segreto e stanno insieme da due anni. Oltre a questo, sono anche pronti per grandi cambiamenti nelle loro vite. Vanessa ha accennato allo stesso dopo aver menzionato come la coppia non voglia restare a Las Vegas per il resto della loro vita. Allora, dove è diretto questo duo adesso? Bene, continua a leggere per seguire quello che avevano da dire!

Fidanzato da 90 giorni: Colt e Vanessa vogliono lasciare Las Vegas! Perché si stanno muovendo?

Quando Colt e Vanessa decisero di trascorrere il resto della loro vita insieme, la madre del primo, Debbie Johnson, divenne il terzo incomodo. Questo perché vivevano tutti a casa di Colt. Ciò ha anche creato problemi tra la coppia e si sono separati brevemente dopo un anno di unione. Ma la coppia di 90 Day Fiance è stata fortunata ad aver risolto le loro divergenze e Colt si è trasferita da Vanessa. Alla fine, la coppia non era ancora soddisfatta della loro situazione di vita. Quindi, si sono trasferiti a Reno, in Nevada. Beh, sembra che quel posto non sia nemmeno la casa per sempre delle stelle. Quindi, Vanessa è andata sul suo Instagram per condividere un importante aggiornamento sulla coppia. Sembra che abbiano deciso di lasciare il Nevada.

Vanessa ha menzionato sul suo account Instagram che lei e Colt stanno per fare un grande cambiamento nelle loro vite. A quanto pare, il loro contratto di locazione per la casa di Reno scadrà “tra pochi mesi”. Quindi, la coppia ha deciso di trasferirsi in un nuovo stato. Mentre Vanessa non era sicura di dove fosse diretta la coppia, ha rivelato che la loro prossima casa sarà in “Texas o in Florida”. Apparentemente, il loro trasferimento a Reno è stato più un’impresa “a breve termine”. Quindi, sono pronti a lasciare il Nevada. Oltre a Colt, anche sua madre, Debbie, se ne andrà

o ha già lasciato Las Vegas.

Questo perché il membro del cast di 90 Day Fiance: The Single Life ha trovato l’amore in Tony, residente in Canada. Quindi, entrambi hanno deciso di trascorrere il resto della loro vita nel nuovo paese. Tutto sommato, tutti nella famiglia Johnston sembrano accogliere un nuovo cambiamento e voltare pagina.

Fidanzato di 90 giorni: Colt impassibile mentre Debbie Johnson urla a dirotto durante il racconto!

Colt e Debbie Johnson hanno litigato pesantemente negli ultimi episodi di Single Life. C’è stato un segmento in cui il duo madre-figlio si è incontrato. Mentre Debbie ha sottolineato che le manca suo figlio e “ha bisogno di lui” nello stesso modo in cui lo fa lui, si è arrabbiato. La star di 90 Day Fiance, Colt Johnson, si è allontanata con rabbia mentre lanciava insulti a sua madre

mentre dice che lo tratta come un “cittadino di seconda classe”. Ha anche promesso di non tornare mai più a casa di sua madre. Il presentatore, Shaun Robinson, ha interpretato questo segmento durante il nuovo episodio Tell All. Secondo un promo di ET, Debbie ha iniziato a piangere dopo aver assistito di nuovo all’intenso combattimento.

Apparentemente, Colt Johnson ha continuato a rimanere indifferente a questa reazione. Ha avuto l'audacia di dire che sua madre stava "facendo finta". Tutte le stelle di Tell All erano scioccate dopo aver visto una reazione così vile. In effetti, Caesar ha anche detto al nativo di Las Vegas di "avere rispetto" e "parlare bene" a sua madre. Molti fan erano anche sconvolti dal comportamento maleducato di Colt Johnson. Trovavano ironico che volesse sempre che sua madre rimanesse fuori dalle sue relazioni. Tuttavia, quando Debbie è finalmente felice con un nuovo uomo, è lui a essere pignolo al riguardo.

ha gli ultimi aggiornamenti di 90 Day Fiance! Quindi, resta sintonizzato.