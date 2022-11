Cipolla di vetro: una recensione di Knives Out Mystery

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Divertente, eccitante e inebriante, Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello è l’equivalente più vicino di un grande romanzo giallo che un film originale può ottenere.

Esaminiamo il film Netflix Glass Onion: A Knives Out Mystery, che non contiene spoiler.

Direttore Rian Johnsonè lo spin-off/sequel del suo mistero molto divertente del 2019 Coltelli fuori è esattamente ciò che dovrebbe essere l’evasione dallo studio. Hai un cast di grandi nomi con una panchina profonda. Una sceneggiatura intelligente e meravigliosamente costruita, che sembra essere molto divertente e molto divertente. Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello è l’equivalente più vicino di un grande romanzo giallo che un film originale può ottenere.

La storia ora segue Benoit Blanc di Daniel Craig. Il tipo di Hercule Poirot che ultimamente è stato piuttosto incasinato. Principalmente a causa dell’isolamento durante la pandemia di Covid-19. È depresso, passa lunghe ore nei bagni di schiuma e diventa praticamente apoplettico. L’investigatore privato attento e attento, tipo Matlock, Perry Massoneo qualsiasi film o televisione di Sherlock Holmes, non è felice a meno che non stia cercando di risolvere un omicidio complesso. Quindi, come un faro, ha inviato una zattera di salvataggio sotto forma di un gigantesco puzzle in una splendida confezione regalo. Se riesci a risolvere il puzzle, sei invitato a casa di un magnete tecnologico: a Willy Wonka senza le caramelle o il bastone.

Quell’uomo lo è Miglia Bron (un esilarante Edoardo Nortongodendosi il ruolo qui), a multimiliardarioun chiaro cenno a Elon Musk-archetipo, che ha invitato sei dei suoi vecchi amici per un fine settimana. Come mai? Beh, per una bella festa del mistero di un omicidio vecchio stile. E uno che diventerà piuttosto letterale. Uno di questi è Hai una top model/stilista/incubo cosmico, Birdie Jay (Kate Hudson), e il suo assistente, Piolo (Game of Thrones’ Jessica Henwick)che è di guardia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per evitare che il suo capo le metta costantemente il piede in bocca.

Il resto del gruppo include Un candidato politico, Claire De Bella (di WandaVision Kathryn Hahn). È il governatore del Connecticut e ora sta cercando di prendere posto al Senato. Uno scienziato ricercatore, Lionel Toussaint (Una notte a Miami Leslie Odom Jr.), sta cercando di fare passi da gigante nell’energia pulita. Hai anche un’adorabile testa di cazzo Duca (Dave Bautista), che si guadagna da vivere predicando i diritti degli uomini di destra su Twitch. Quella sana di mente del gruppo sembra essere la sua ragazza Whisky (Outer Banks Madelyn Klein). Inizia un’amicizia con l’ultimo invitato Marca Cassandra (Di Moonlight Janelle Monáe), meraviglioso qui in un ruolo difficile). Una donna che ha avuto un litigio con il gruppo sembra essere il più grande mistero che Blanc di Craig dovrebbe risolvere.

Non sono sicuro che ci sia molto altro da dire sul sequel delirantemente divertente di Johnson Coltelli fuori. Oltretutto Tom Cruise salvando Hollywood con una macchina nostalgica a tutto gas e piena di azione la scorsa estate con Top Gun: anticonformista, Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello potrebbe essere il più divertente che avrai al cinema quest’anno. Hai anche un’esperienza cinematografica finemente realizzata con alcuni dei migliori team di registi che Hollywood ha da offrire. Discepolo (e cugino) di Johnson, di Nathan Johnson (Mattone) partitura emozionante che funge anche da note di pezzi di un puzzle musicale. Steve YedlinLa cinematografia di è sempre curiosa, persino giocosa e accattivante. Per non parlare del team – lo intendo letteralmente – dietro la direzione artistica fa sembrare ogni luogo unico e autonomo come il prossimo.

Non c’è una sola svolta imperfetta nell’intero film (e non ne abbiamo nemmeno parlato Ethan Hawkecameo intelligente). Craig ha stabilito fermamente Blanc come creatore di franchising di personaggi. Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello è la miscela perfetta di scrittura, regia e produzione senza dimenticare le regole cardinali di un grande mistero. Stabilisci un buon personaggio, un’ambientazione e una trama intriganti e una conclusione soddisfacente che dia al pubblico la possibilità di risolvere l’enigma da solo. Insieme a Coltelli fuori uova di Pasqua in abbondanza, ti divertirai un mondo al cinema con questo.

E molte altre puntate per gli anni a venire.

Cosa ne pensi del film Netflix Glass Onion: A Knives Out Mystery? Commenta qui sotto.

