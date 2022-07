Ciao, arrivederci e recensione di Everything In Between

Riepilogo

È un dramma romantico per adolescenti che non evita le difficoltà delle relazioni liceali. Il montaggio è stato forte perché ha continuato a tagliare i momenti importanti della loro relazione durante l’ultimo giorno insieme, quindi gli spettatori hanno potuto vedere quei momenti intimi senza che si sentissero eccessivamente lunghi.

Questa recensione del film Netflix Hello, Goodbye, and Everything In Between contiene spoiler minori.

Quando siamo grandi ci rendiamo conto che tutto quello che è successo al liceo non ha peso. Ci rendiamo conto che stavamo crescendo commettendo errori e che quelle decisioni ci hanno aiutato a trasformarci nelle persone che siamo oggi. Ma cosa accadrebbe se impedissi che si verificassero quegli errori e mantenessi la guardia alta? Chi saresti diventato? Ciao, arrivederci e tutto il resto offre una prospettiva diversa sulle relazioni delle scuole superiori con cui chiunque può entrare in contatto. Questo è uno dei drammi per adolescenti più radicati su Netflix ed è stato adattato dal romanzo di Jennifer E. Smith con lo stesso nome. Mostra l’intero spettro di una relazione al liceo in così poco tempo e la sua struttura aiuta a decostruire quei momenti più piccoli.

Incontriamo Claire (Talia Rider) e Aiden (Jordan Fisher) che fanno un patto per rompere prima del college. Naturalmente, senza rimpianti e senza cuori infranti. Tuttavia, un epico appuntamento di addio potrebbe offrire loro un’ultima possibilità di amore. Sì, questo dramma romantico per adolescenti ha un espediente, ma mostra l’ascesa, l’altopiano e la caduta del primo amore. Rider e Fisher hanno una chimica così naturale da rendere credibile la loro relazione, cosa rara al giorno d’oggi. Claire non vuole avere un ragazzo al liceo perché i suoi genitori erano fidanzati del liceo e hanno finito per divorziare. Quindi, come qualsiasi altra persona con un trauma relazionale, intraprende azioni preventive per assicurarsi che non le succeda. Quindi entra nell’affascinante Aiden e la fa cadere in piedi, mentre entrambi fanno un patto per rompere alla fine dell’anno.

Il ritmo di questo film ti ha fatto sentire come se fossi rimasto con questa coppia per un lungo periodo. Nel frattempo, è stato un breve montaggio che è stato mostrato a pezzi per tutto il film. Abbiamo visto il saluto e quanto sia stata meravigliosa la loro relazione per l’anno, e poi l’arrivederci. Il montaggio è stato forte perché durante il loro ultimo giorno insieme, ha continuato a tagliare i momenti importanti della loro relazione. Quindi gli spettatori hanno potuto vedere quei momenti intimi senza che si sentissero troppo lunghi. Con ogni nuova destinazione, Aiden presentato a Claire nel loro ultimo appuntamento, c’era un flashback che mostrava il suo ragionamento. Che il momento fosse buono o cattivo, ha riportato quella sensazione in modo che potessero ricordare. Si è trascinato un po’ verso la fine, ma quello che succede tra Aiden e Claire è interessante da guardare.

Ciao, arrivederci e tutto il resto è un dramma romantico per adolescenti che non evita le difficoltà delle relazioni liceali. Al liceo, ogni piccola situazione può sembrare la fine del mondo perché le nostre emozioni sono intensificate in quel momento. Questo film mostra quanto siano importanti i piccoli momenti e come tutti possiamo imparare da essi. Le relazioni possono essere difficili, così come le rotture, soprattutto se finiscono amichevolmente. L’amore sarà sempre lì, ma ciò che questo mostra è che il tempismo è tutto. Più onesto e realistico è il dramma adolescenziale, più sano è per gli adolescenti capire che le relazioni non dovrebbero essere prese per valore nominale perché sono davvero un duro lavoro.

