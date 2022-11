Chris Redd: Perché sono così? revisione

Riepilogo

Chris Redd offre alcuni dei migliori lavori del 2022. Perché sono così? è un MUST-WATCH per tutti gli appassionati di cabaret.

Esaminiamo lo speciale stand-up comico della HBO Max Chris Redd: Why Am I Like This? che è stato rilasciato il 3 novembre 2022.

Chris Redd ha debuttato come cabarettista nel 2019 e da lì è salito tra i ranghi di Sabato sera in diretta e ha recitato nella serie Kenan. Tutto questo duro lavoro ha portato allo speciale di debutto di Redd per HBO Max, Chris Redd: Perché sono così? Vale la pena dare un’occhiata? Immergiamoci.

Si sente l’MC dire “Benvenuto sul palco Chris Redd”, seguito da una rapida battuta sul palco dicendo: “Non so perché sono così”, che era un modo così strano di aprire. Ho capito perché è il nome dello speciale, ma è stato modificato in modo così strano. Abbiamo un ambiente intimo per la sera con solo un piccolo sfondo con uno sgabello sul palco accanto a Redd. È stata un’apertura molto semplicistica che funziona al di fuori della strana modifica. Gli do un solido sei su dieci.

“Non so se hai mai pianto accanto a una donna che twerkava con tutte le sue forze, ma non è bello.”

Apre parlando di andare in terapia, che afferma di aver pensato fosse per i bianchi. Ma dopo aver guadagnato un po’ di soldi, si è preso una vacanza e si è reso conto che era per persone con denaro e tempo. La parte è andata un po’ oltre ed è stata piuttosto divertente, ma la tendenza a parlare di salute mentale in tutti gli spazi di intrattenimento è stata sorprendente. È un argomento di cui spero che sempre più persone parlino e che apra le porte a generazioni per rendersi conto che va bene non stare bene.

Senti, Chris Redd potrebbe essere uno degli uomini più divertenti del pianeta. Sono rimasto sbalordito da tutto questo speciale. Riesce a rendere TUTTO divertente e non evita gli argomenti su cui le altre persone potrebbero aver paura di scherzare. Mi ha ricordato molto lo speciale di Sam Morril Stessa ora domani, che era crudo e autentico. Ti fa sentire come se il futuro della commedia fosse in ottime mani.

Negli ultimi tempi, ho notato che i comici sono più aperti a fare lavori di massa all’interno dei loro speciali. Non è stato normale per molto tempo, specialmente negli speciali registrati. La maggior parte delle volte, ti siedi lì, i comici raccontano le barzellette, ridi (se le battute sono divertenti) e loro lo avvolgono con un inchino e vanno avanti. Ma il lavoro di massa è diventato la nuova norma in una vasta gamma di speciali di stand-up quest’anno, e lo adoro. Mentre molti di loro hanno capito (Taylor Tomlinson è la regina), Redd non solo ha funzionato perfettamente con la folla, ma le sue battute argute erano esatte e non hanno mai perso un colpo.

Nel complesso, se sei un fan della cabaret, adorerai lo speciale di Chris Redd. Ci ricorda che la commedia non è una razza morente e che il futuro della commedia è in buone mani. Redd ti farà ridere in lacrime per un’ora di fila. Non vedo l’ora di vedere il suo prossimo speciale e spero di vederlo dal vivo. Quindi non camminare, corri a guardare questo su HBO Max.

Cosa ne pensi dello speciale comico HBO Max Chris Redd: Perché sono così? Commenta qui sotto.

