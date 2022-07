Chris Pratt segna l’uscita di “Love and Thunder” con la foto dei BTS Bromantic

tramite i Marvel Studios

Thor: Amore e tuono è finalmente uscito nelle sale, segnando il ritorno di Chris Hemsworth come il dio asgardiano per la prima volta dal 2019 Vendicatori: Fine del gioco. Allo stesso modo, anche i Guardiani della Galassia sono tornati dopo tre anni, anche se in una capacità molto minore. Ma per coloro che hanno fame di più contenuti Star-Lord/Thor dopo la cattura Amore e tuono sul grande schermo, lo stesso Peter Quill Chris Pratt ti copre.

Il Dominio del mondo giurassico la star si è recata su Instagram per condividere quella che può essere descritta solo come una foto bromantica dietro le quinte di se stesso in giro con Hemsworth sul set del film di Taika Waititi. Pratt si è preso un momento per elogiare il suo co-protagonista australiano e la troupe del film nella sua didascalia.

“Nessuno sulla Terra è più giusto per Thor di quest’uomo”, ha scritto Pratt. “Che stallone. Che stella Che film!!! Per sempre grato. Grazie a Taika per averci inclusi! Grazie a tutti in Australia che si sono presi così tanta cura di noi. Corri al cinema e guarda quello che tutti chiamano il miglior Thor di sempre!!!”

Dai un’occhiata allo scatto di metà del quartetto Chris di Hollywood tramite il post qui sotto: