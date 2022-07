Chris Hemsworth torna in “The Dark World” per assumere un ruolo difficile.

Marvel Studios

Thor: Il Mondo Oscuro rimane uno dei film MCU più controversi della storia, con le persone che discutono spesso se il film ha raggiunto i suoi obiettivi o non è stato all’altezza del Thor film che sono venuti dopo. Ma ora, di Thor attore protagonista, Chris Hemsworth, tornerà in uno dei Thor: Il mondo oscuro luoghi chiave per esibirsi davanti al suo pubblico più tosto di sempre: Sleepy Toddlers. Ma questa è una volta che Hemsworth non sarà criticato se fa addormentare il pubblico.

Il Orari radiofonici ha annunciato che Chris Hemsworth apparirà CBeebies favola della buonanotte venerdì 8 luglio. CBeebies favola della buonanotte è uno spettacolo dove celebrità e altre personalità famose leggono storie della buonanotte rivolte a neonati e bambini piccoli. Mentre CBeebies favola della buonanotte iniziato solo nel 2006, questo formato è stato a lungo una parte popolare dei blocchi di programmazione per bambini della BBC, assumendo nomi diversi nel corso degli anni.