Chi è un bravo ragazzo? revisione

Chi è un bravo ragazzo? segue la formula della commedia adolescenziale a un livello spaventosamente prevedibile, con ogni trama cliché immaginabile e l’umorismo da scolaretto standard. Ma il film ha i suoi momenti, e c’è qualcosa di confortante nel sapere dove sta andando la storia, immagino.

Esaminiamo il film Netflix Who’s a Good Boy? che non contiene spoiler.

Di Netflix film commedia per adolescenti, Chi è un bravo ragazzo? suona come una versione messicana della classica commedia sessuale torta americana. Protagonista principale, Chema (Sebastian Dante), è la tua vergine goffa standard, che non vuole altro che far scoppiare la sua ciliegia prima di laurearsi. Sembra che tutti i suoi compagni di classe ne stiano prendendo un po’, ma il povero e smanettone Chema si sente come uno strano. Come ti aspetteresti, questo volgare commedia segue i soliti cliché del genere fino alla lettera, ma funziona comunque come un po ‘di divertimento innocuo, con qualità redentrici sufficienti per intrattenere gli spettatori fino ai titoli di coda.

È il primo giorno di scuola e Chema incontra i suoi migliori amici Hugo (Diego Melendez) e Ruben (Harold Azuara) per discutere le loro possibilità con le ragazze per questo loro ultimo anno. Il primo è la festa di Natale e questo adorabile trio deve fissare gli appuntamenti il ​​prima possibile per la notte più importante della loro vita. Chema ha gli occhi puntati su Eli, ma i suoi amici scherzano dicendo che lei è praticamente sua cugina e comunque è fuori dalla sua portata. Ruben è praticamente preso per scontato, mentre Hugo non è affatto schizzinoso. I migliori amici di Chema hanno entrambi perso la verginità e Chema si sente come se fosse rimasto indietro.

Anche gli insegnanti di Chema sono consapevoli della sua pessima reputazione e lo etichettano come un tenerone (el suave). Ed è un vero pushover, accettando le sue solite responsabilità di pulizia della lettiera per gatti senza esitazione. A Chema viene quindi chiesto di assumersi un altro compito, ma questo potrebbe valere il suo tempo. Un insegnante chiede a Chema di mostrare in giro il nuovo ragazzo, che sembra essere Claudia (Sirena Ortiz), una bellissima bomba di Acapulco. Chema si innamora perdutamente di questa ragazza fin dall’inizio e soddisfa felicemente ogni suo desiderio. Si offre di accompagnarla da e verso la scuola, oltre a frequentare con lei lezioni di yoga e pole dance, che non sono economiche. È ossessionato dal principiante e farà letteralmente tutto ciò che lei richiede.

Sfortunatamente, Chema si ritrova rapidamente nella zona degli amici, con tutti a scuola che lo chiamano il cagnolino di Claudia. Bravo ragazzo Sebas (Yankel Stevan) coglie l’occasione e fa la sua mossa mentre il mondo di Chema cade a pezzi intorno a lui. Sta alienando i suoi più cari amici e familiari e ha sconvolto il suo potenziale interesse amoroso Eli con questa malsana infatuazione per Claudia. È abbastanza facile vedere dove sta andando tutto questo, e la commedia formulaica non si discosta dalla struttura della commedia romantica per adolescenti, nemmeno una volta.

Tutto è un po’ troppo ovvio, il che è un peccato, perché ci sono molti aspetti positivi. La sottotrama familiare costituisce un’aggiunta incoraggiante alla storia generale. Mentre il cameratismo tra Chema e i suoi amici più cari raggiunge il giusto livello di delicatezza in un breve periodo di tempo. Ci sono anche una manciata di momenti di risate ad alta voce, anche se queste sono le tue barzellette comiche per adolescenti di base che sono state fatte a morte molte volte prima. Eppure si distinguono come punti salienti in questo film.

Complessivamente, Chi è un bravo ragazzo? funziona quasi come una normale commedia per adolescenti, con abbastanza umorismo audace da placare le masse adolescenti e abbastanza romanticismo da mantenere gli spettatori interessati fino alla fine. Tuttavia, non c’è nulla di nuovo o originale in questo lungometraggio di Netflix e la trama prevedibile rende questa offerta del tutto dimenticabile. torta americana sembrava fresco nel 1999, ma quel franchise cinematografico ha ormai più di vent’anni e il genere merita di essere reinventato, non solo copia carbone per l’attuale generazione.

