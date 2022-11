Catturare la recensione di Killer Nurse

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Catturare l’infermiera assassina è un documentario avvincente e terrificante che deve essere accompagnato da un pezzo La buona infermiera.

Dando più contesto al serial killer Charles Cullen, esaminiamo il documentario di Netflix Capturing the Killer Nurse, in uscita l’11 novembre 2022.

Hollywood potrebbe non amare nient’altro che un vero documentario sul crimine come Catturare l’infermiera assassina. Se è un serial killer, ancora meglio. Carlo Cullen fa vergognare la maggior parte di loro, secondo quanto riferito un killer autoproclamato dell’angelo della misericordia che ha ucciso oltre quattrocento vittime innocenti. Questo è qualcosa Jeffrey Dahmer o Ted Bundys del mondo non ha mai fatto. Cullen è saltato da un ospedale all’altro, da una casa di cura a una casa di cura, da una città all’altra, da uno stato all’altro, lasciando una scia di lacrime sulla sua scia.

Tutto questo perché gli ospedali preferirebbero che i loro pazienti muoiono piuttosto che accadano due cose. Uno sono le cause legali in corso e i loro premi assicurativi aumentano vertiginosamente. Due, se sai qualcosa sul sistema sanitario, è un affare. Hai bisogno di infermieri registrati con licenza per accedere ad assicurazioni private e fondi governativi come Medicare. In breve, a loro non importa se vivi o muori fintanto che il paziente morto o l’infermiera psicopatica non ti costano nulla.

Catturare l’infermiera assassina segue la storia di Cullen, che inizia liberamente a iniettare insulina o altri farmaci difficili da rintracciare nei pazienti. Dopo essere stato catturato, ha detto agli investigatori che lo stava facendo per risparmiare loro dolore. Tuttavia, dopo aver intervistato il personale clinico e i familiari, la maggior parte delle sue vittime era sulla buona strada per riprendersi. Qualcuno coinvolto in un incidente in bicicletta non soffre come un paziente con un cancro terminale. Tuttavia, Cullen non è riuscito a differenziare questo o non gli importava.

Catturare l’infermiera assassina è stato diretto da Tim Traverscon cui ha scritto la sceneggiatura Robin Ockleford. (Sì, i film documentari hanno dei copioni, cercali). Il film è uno sguardo molto istruttivo e interessante sui buchi nel sistema sanitario e sulle scappatoie legali nel governo e nelle assicurazioni che hanno consentito a Cullen il libero accesso agli ospedali e ai farmaci. Numerose scene di questo film condividono informazioni su come le infermiere avrebbero troppa paura di parlare contro Cullen. Ciò aveva principalmente a che fare con la paura della punizione e del loro lavoro. I coraggiosi che sospettavano che Cullen stesse uccidendo pazienti si assicuravano di contattare gli ospedali per non assumerlo o avvisarli dopo che era stato assunto. Tuttavia, hanno ignorato le richieste. Ciò indica la necessità di assumere medici autorizzati per mantenere le strutture mediche solvibili.

Non c’è davvero modo di non confrontare Catturare l’infermiera assassina con la recente versione di Netflix di La buona infermiera. Il suddetto film documentario ha successo perché forgia l’ambiguità del thriller di Tobias Lindholm e offre una suspense solida e costante. Il film di Traver lo supera per quanto sia davvero terrificante la storia. Il film ha lavorato duramente nell’ambiguità di essere al buio, dove possiamo ascoltare interviste con l’eroe infermiere, Amy Loughren, che ha sconfitto Cullen. Ascolti i fatti del caso, che sono molto diversi dal film (leggi di più nel ns finale spiegato).

Catturare l’infermiera assassina è un avvincente e terrificante documentario non solo su un serial killer, ma anche sugli illeciti degli amministratori dell’ospedale. Semmai, il film di Traver dimostra che tutto è un affare. E devi pensare che Cullen ha trovato l’ambiguità quando il denaro passa di mano.

Cosa ne pensi del film documentario Netflix Capture the Killer Nurse?

