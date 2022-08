“Cattivissimo me” ha trovato una nuova casa per lo streaming

Il film che ha generato migliaia di mamme del vino di Facebook per condividere meme insopportabili e un franchise da miliardi di dollari è impostato per una nuova casa di streaming, come Detestabile me cambia il suo ambiente digitale.

Rilasciato nel luglio 2010, Detestabile me è stato uno dei volti dell’animazione ed è diventato un franchise colosso che rivaleggia con la Pixar per molti anni. Il film originale ha ottenuto recensioni positive, attestandosi all’81% su Rotten Tomatoes, e ora sta uscendo da Netflix, con i bizzarri Minions e il loro altrettanto bizzarro capo che ora si trovano su Hulu.

Con un cast di talento composto da Steve Carrell, Russell Brand, Jason Segel e Kristen Wiig, non sorprende che il film abbia incassato 543 milioni di dollari dal suo budget di 69 milioni di dollari.

Tutti e due Detestabile me e Cattivissimo Me 2 si unirà al catalogo di Hulu dal 1° agosto, poiché il suo spin-off Minions: The Rise of Gru continua a dominare e raggiungere pietre miliari al botteghino globale. È difficile ricordare un momento in cui non c’erano contenuti costanti dei Minion là fuori, ed è giusto dire che dopo Ascesa di Gru ha incassato 700 milioni di dollari, c’è molto di più in arrivo da Illumination Animation.

Altri film che si uniranno al catalogo di Hulu includono The Blair Witch Project, Fantastic Mr. Fox, il franchise di Ghostbusters e la trilogia di Raimi Spider-Man. Un po’ di pura nostalgia degli anni 2000 viene offerta dal servizio di streaming.

Con cinque film attualmente fuori dal mondo di Minione Cattivissimo me 4 lungo la strada, potremmo non vedere mai il back-end di Minions.

Cattivissimo me 4 uscirà a luglio 2024, mentre Minions: L’ascesa di Gru è attualmente al cinema.