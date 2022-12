Captain Marvel di Brie Larson viene criticato perché antipatico

C’è mai stato un grande supereroe più polarizzante di quello di Brie Larson Capitan Marvel? Sulla base della regolarità con cui sia l’attrice che i suoi contributi all’universo cinematografico Marvel dominano il discorso sui social media per una serie di motivi, ci sentiremmo fiduciosi nell’uscire su un arto e dire “no”.

Ricorda, stiamo parlando di una star vincitrice dell’Oscar che è stata la protagonista di una storia sulle origini che ha incassato oltre $ 1,1 miliardi al botteghino, che è anche il film con il punteggio più basso nell’intera storia di 30 film del franchise in termini della sua valutazione degli utenti di Rotten Tomatoes.

Sembra che non passi quasi un giorno senza che l’ex Carol Danvers abbia conquistato i titoli dei giornali in un modo o nell’altro, ed entrambi i lati della divisione sono stati ancora una volta in vigore dopo un tweet che ha fatto esplodere l’attuale raccolto di eroi femminili “antipatici” ( che include Storia del giocattolo‘s Bo Peep per motivi bizzarri e sconosciuti) è diventato virale per mescolare il piatto per l’ennesima volta.