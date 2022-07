Cancella i tuoi programmi, le versioni da cantare di “La sirenetta” e “Moana” stanno arrivando su Disney Plus

Immagine tramite Disney

Servizio di streaming Disney Plus ha annunciato una grande notizia per i fan di Moana e La Sirenetta, e una terribile notizia per le persone che vivono con loro. Lo streamer rilascerà versioni “sing-along” dei classici Disney Moana e La Sirenetta per essere apprezzato dai bambini — va bene, siamo onesti, per essere apprezzato soprattutto dagli adulti che fino ad ora sono stati costretti a cantare in privato e vergognosamente canzoni come “A Part of Your World” da soli in macchina mentre andavano al lavoro.

Secondo il blog What’s On Disney Plus, la versione cantata di Moana fa parte di un lento lancio globale, con questa versione del film che originariamente è stata rilasciata solo su Disney Plus in Australia e Nuova Zelanda.

Sebbene la Disney abbia pubblicato una linea di home video “Sing Along Songs” sin dai tempi dei nastri VHS, quelli erano ospitati da personaggi animati come il Professor Owl o Jiminy Cricket e contenevano brani musicali con una testa di Topolino che fungeva da “palla che rimbalza”. per aiutare a seguire i testi. Le versioni di Moana e La Sirenetta lo streaming su Disney Plus sarà la prima volta che lo studio distribuisce film nella loro interezza nel formato “cantare insieme”.

Purtroppo per le famiglie di coloro che hanno intenzione di divertirsi a cantare a squarciagola melodie come “Poor Unfortunate Soul” o “How Far I’ll Go”, i video non avranno una linea completa di lezioni di canto e quindi rafforzeranno solo il tono sordo e senza talento per terrorizzare le loro case. I più colpiti saranno le famiglie con bambini piccoli e cagnolini nervosi.