Buon compleanno, Halle Berry! Ecco uno sguardo ai suoi momenti migliori

Amy Sussman/Getty Images

Felice Halle Berry Giorno, a tutti! La rivoluzionaria star ha compiuto 56 anni oggi e, per festeggiare, diamo un’occhiata ad alcune delle sue esibizioni più memorabili.

La tua cotta adolescenziale ha appena compiuto 56 anni, Gen-X. Quanti anni abbiamo adesso? Con una grazia e una bellezza senza tempo che sfidano Father Time, l’affascinante star degli anni ’90 e 2000 era di tendenza su Twitter domenica mentre i fan di tutto il mondo condividevano gli auguri di compleanno sui social media.

In questi giorni, i fan più giovani tendono a connettersi con lei Catwoman e le liste dei peggiori film, ma i ragazzi degli anni ’90 la ricordano come una superstar in buona fede. Sebbene fosse venerata come una dea per il suo aspetto sbalorditivo, l’ex concorrente di Miss USA è diventata un’attrice nei primi anni 2000. Nel corso della sua carriera, ha raccolto un curriculum impressionante che include numerosi riconoscimenti, tra cui uno storico premio Oscar.

Per commemorare il giorno speciale di Berry, diamo un’occhiata a cinque dei suoi ruoli più famosi.

La palla del mostro (2001)

Anche se Berry era stato sul radar pubblico prima La palla del mostro, questo è stato il ruolo che l’ha catapultata verso la celebrità. Il film vantava un cast impressionante e ha recitato insieme a Billy Bob Thornton, fresco di due Oscar, e al futuro premio Oscar Heath Ledger. Come IMDB descrive il film: “Dopo una tragedia familiare, una guardia carceraria razzista riesamina i suoi atteggiamenti mentre si innamora della moglie afroamericana dell’ultimo prigioniero che ha giustiziato”. Berry ha vinto un Oscar come migliore attrice agli Academy Awards del 2002 per la sua interpretazione di Letitia Musgrove, rendendola la prima donna afroamericana a ricevere l’onore. In effetti, rimane l’unica afroamericana a vincere l’ambito premio.

Mentre i critici hanno adorato il film, dandogli un impressionante 85% di Fresh rating su Rotten Tomatoes, il pubblico ha ottenuto un punteggio inferiore del 67%. Tuttavia, questo ha segnato il culmine della sua carriera, quindi La palla del mostro merita riconoscimento.

X-Men (2000)

I fan della Marvel ricorderanno sempre Halle Berry come X-Men’s Storm. Quando è stata scelta per la prima volta per il ruolo, molti fan di X l’avevano già indicata come la scelta perfetta. Vederla portare in vita Ororo Munroe insieme alla performance di Hugh Jackman nei panni di Wolverine ha contribuito a mandare in scena 2000 X-Men al predominio al botteghino, gettando così le basi per il futuro MCU. Avrebbe continuato a interpretare Storm X2: X-Men Uniti, X-Men: L’ultima resistenzae X-Men: Giorni di un futuro passato. Mentre i Marvel Studios si preparano per l’invasione mutante del MCU, i fan di Berry sperano di vederla tornare nel ruolo.

Perso in America (2018)

Berry è stata una delle numerose celebrità presenti nel documentario, Perso in America. Naturalmente, non c’è una vera star in questo film, che si concentra sulla questione dei senzatetto dei giovani negli Stati Uniti. È un argomento che occupa un posto speciale per Berry, che ha raccontato Le persone in un’intervista del 2016 ha vissuto una volta in un rifugio per senzatetto di New York City. “E’ stata dura”, ha detto.

Il film è il più votato da Berry su Rotten Tomatoes, con un punteggio del 100% dalla critica (anche se dobbiamo notare che c’erano solo sette recensioni) e il 91% dal pubblico.

Presentazione di Dorothy Dandridge (1999)

Era giusto che Berry recitasse e producesse esecutivamente il film biografico di un’altra rivoluzionaria star del cinema, Dorothy Dandridge. Il ruolo è particolarmente importante alla luce della vittoria di Berry all’Oscar nel 2002 poiché Dandridge è stato il primo afroamericano ad essere nominato come migliore attrice. Il film della HBO racconta la storia di Dandridge mentre passa da umile cantante di nightclub a starlet di Hollywood. Sulla strada per la sua nomination all’Oscar nel 1955, ha affrontato le prove della celebrità, un percorso reso ancora più pericoloso a causa del razzismo e del sessismo dell’epoca. Berry avrebbe vinto un Primetime Emmy e un Golden Globe per la sua interpretazione.

I loro occhi stavano guardando Dio (2005)

Berry avrebbe nuovamente ricevuto elogi dalla critica e dal pubblico per il suo lavoro come Janie Crawford nel film per la televisione I loro occhi stavano guardando Dio. Basato sul venerato romanzo di Zora Neal Hurston del 1937, il film per la TV è stato prodotto dalla Harpo Productions di Oprah Winfrey e Winfrey ha scelto la versatile Berry come protagonista. Si è rivelata una scelta eccellente poiché la performance di Berry ha ottenuto diverse nomination come migliore attrice, comprese quelle dei Golden Globe Awards e dei Primetime Emmy Awards.

Febbre della giungla (1991)

Alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90, Spike Lee è stato uno dei registi emergenti che hanno illuminato artisticamente la vita afroamericana, tipicamente a Brooklyn, New York. Due anni dopo il suo film candidato all’Oscar, Fare la cosa giustaha affrontato le relazioni interrazziali con Febbre della giungla. Berry potrebbe non essere stata la star del film, ma il suo ruolo di Vivian è stata un’altra performance eccezionale che l’ha aiutata a diventare la star che conosciamo oggi.

boomerang (1992)

Sì, questa è una commedia romantica dimenticabile. All’inizio degli anni ’90, Eddie Murphy era ancora aggrappato alla fama dei suoi anni ’80 e il pubblico non era affatto impressionato dalla sua serie di film in quel periodo. Ciò che rende boomerang vale la pena guardare un secondo è il cast, che comprendeva molti talentuosi artisti di colore, tra cui Martin Lawrence, Robin Givens, David Alan Grier, Eartha Kitt e un giovane Chris Rock. Tra quei nomi famosi, troviamo anche Halle Berry nel suo ruolo da protagonista come Angela.

Muori un altro giorno (2002)

Per completare l’elenco di oggi, dobbiamo menzionare uno dei ruoli più memorabili di Berry come Jinx. Sebbene sia lontano dal suo miglior film (i critici lo hanno schiaffeggiato con una valutazione Rotten del 56%; i fan sono rimasti meno colpiti, ottenendo un punteggio del 41%), è stata ancora una volta l’interprete di spicco del film di James Bond. Questo film ha tentato di riportare l’Agente 007 alle sue radici di Sean Connery negli anni ’60 con un divertimento più esagerato. Come sempre, Bond, interpretato da Pierce Brosnan, aveva bisogno di un nuovo interesse romantico e co-cospiratore. La bacca rovente era una scelta popolare come PAPÀ“Bond girl” e i fan la collegano ancora con la parte.