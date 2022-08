Bruce Campbell commenta se “Evil Dead” dovrebbe riportare Ash

Vivien Killilea/Getty Images per SCAD aTVfest

Bruce Campbell è uno dei volti più riconoscibili dell’horror grazie al ruolo dell’iconica Ash Williams nel classico cult del 1981 Evil Dead. L’attore ha interpretato Ash in TV, nei film e nei videogiochi, ma si è ufficialmente ritirato dal personaggio nel 2021.

Campbell ora sta lavorando come produttore a un quinto film della serie, chiamato L’ascesa dei morti malvagi. In un’intervista con Screenrant, Campbell ha espresso le sue opinioni sul fatto che un attore diverso debba interpretare Ash.

«No, sarebbe una noia. Non vuoi farlo. Non vorrei mettere un attore in questo. Perché ora il Evil Dead i film sono davvero più sui libri. Ci sono tre libri che abbiamo appreso in Army of Darkness. Ci sono tre libri là fuori e spuntano nei posti più oscuri. Il nuovo film di Evil Dead Rise è un’ambientazione urbana, su una madre single. Quindi, l’appartamento è la cabina, se vuoi.»