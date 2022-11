Brie Larson si trova faccia a faccia con un terrificante nemico slasher mentre Ethan Hawke indossa un look iconico di Halloween

Credito: Marvel Studios/Universal Pictures

In un cupo stato di notizie, la sensazione mistica che circonda Halloween sta diminuendo, mentre la stagione spettrale si chiude e le festività natalizie iniziano rapidamente. Ma prima che Mariah Carey e il suo inno di Natale in stile karaoke prendano il sopravvento, è importante annunciarlo che ci sono ancora molte notizie da riportare nel regno spettrale, che include un altro quotidiano orrore carrellata qui a We Got This Covered! Le ultime 24 ore hanno decisamente portato la stagione da brivido alla spina dorsale al suo picco spettrale, con l’icona Marvel Brie Larson che si è trovata faccia a faccia con un leggendario cattivo di genere mentre Ethan Hawke ha sfoggiato un look horror iconico per Halloween.

Quindi, prima di prendere quella scatola di decorazioni natalizie dal seminterrato, unisciti a noi al WGTC mentre sveliamo gli ultimi aggiornamenti in Horrorland.

Brie Larson si trova faccia a faccia con l’immortale Michael Myers

Foto di Laurent Viteur/Getty Images

La superstar dell’MCU Brie Larson non è certo timida quando si tratta di lanciare alcuni sbalorditivi costumi di Halloween e l’abbigliamento di Larson per il 2022 non sarà diverso. In un recente selfie, Larson incrocia il classico Halloween il cattivo Michael Myers in un negozio locale di Party City, dove Myers segue da vicino Larson, che sembra essere vestita come l’iconica ultima ragazza Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Se Larson fosse effettivamente travestito da Strode, allora ha perfettamente senso il motivo per cui qualcuno vestito come Myers l’avrebbe seguita in giro per il negozio. Ora tutto ciò di cui abbiamo bisogno è Larson in un film dell’orrore!

Immagine tramite Lionsgate

Tra una sfilza di film di possessione moderni che hanno generato un sacco di popolarità, L’autopsia di Jane Doe suona come uno dei film più caldi del sottogenere. Con performance vibranti come Brian Cox ed Emilie Hirsch, la gemma soprannaturale del 2016 svela una storia orribile che include un’autopsia segreta e un intero ombrello di oscuri segreti. E se il travolgente supporto della critica non fosse abbastanza, la sovrabbondanza di elogi da parte di Redditors horror farà sicuramente il trucco, poiché il film sta attualmente ricevendo tonnellate di adorazione in numerosi thread stimolanti sulla piattaforma. Detto questo, è certamente difficile sostenere che il film horror sia uno dei migliori degli anni moderni.

Il costume di Halloween di Ethan Hawke è in palio come uno dei migliori

Immagine tramite Blumhouse Productions

Mentre altre celebrità si vestivano come versioni “sexy” di cose che altrimenti non dovrebbero essere considerate affatto sexy, l’icona dell’horror Ethan Hawke si è presa la responsabilità di vestirsi come il suo memorabile personaggio di Il telefono nero. Nel film horror, uscito all’inizio di quest’anno, Hawke interpreta The Grabber, un sinistro rapitore di bambini che depreda le debolezze delle sue giovani vittime. E mentre gli irriducibili del genere desideravano un potenziale prequel che spiegasse le origini di The Grabber, Hawke ha deciso di celebrare il cattivo per quello che è e ricreare il popolare ensemble per la stagione spettrale di quest’anno. Questa è sicuramente la vera dedizione al proprio carattere.

Ritrovarvi qui domani, pagani di Halloween, per una carrellata dell’orrore di Hump Day!