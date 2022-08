Brie Larson si rivela una fan sfegatata di Groot

tramite Disney Plus

Brie Larson si presenta come una fan dell’adorabile personaggio alieno simile ad un albero animato dal computer, Grootche è famoso soprattutto per essere apparso nel Marvel Cinematic Universe Guardiani della Galassia serie.

Con la stessa Larson che è la star del MCU Capitan Marvele il suo prossimo seguito, Le Meraviglienon c’è da meravigliarsi se sceglierebbe di sfoggiare un pezzo di segnale di malloppo per potenziare la sua co-protagonista cosmica, anche se una che non ha quasi mai condiviso lo schermo con lei.

Larson è andata su Twitter lunedì per condividere un selfie di se stessa con indosso un cappellino da bambino di Groot, con la didascalia “BIG Groot fan”.

Sebbene Carol Danvers e Groot di Larson, doppiati da Vin Diesel, si siano raramente incrociati nei film del MCU, entrambi hanno recitato nell’epopea Vendicatori: Fine del gioco. Tuttavia, i due personaggi non hanno avuto una scena insieme, a titolo definitivo.

Per quanto riguarda Groot, è destinato a recitare nel prossimo spinoff di Disney Plus Io sono Grootche arriverà sul servizio di streaming la prossima settimana.

Captain Marvel, nel frattempo, condividerà lo schermo con Ms. Marvel di Iman Vellani e Monica Rambeau di Teyonah Parris in Le Meraviglieche dovrebbe uscire nei cinema tra un anno.

Il benevolo Groot – che, come Pikachu, è relegato a ripetere il proprio nome come unica forma di comunicazione, cioè a ripetere “Io sono Groot” più e più volte – è in realtà amico di Captain Marvel nei fumetti. Almeno, questo è ciò che raccogliamo dal post su Twitter di un fan di un’immagine della coppia che si abbraccia.