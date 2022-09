Brie Larson rivela il disagio sul set, mentre il regista di “The Marvels” è infastidito da “Endgame”

tramite i Marvel Studios

Un altro giorno, un altro fa di Universo cinematografico Marvel riflessioni, scuttlebutt e speculazioni. Coloro che hanno un’avversione per Brie Larson potrebbero provare una gioia perversa nello scoprire cosa ha reso l’attrice così a disagio nel girare Le Meravigliementre la regista del sequel Nia DaCosta ha ammesso di non essere stata completamente venduta da una scena controversa Vendicatori: Fine del gioco. Altrove, Lama si dice per il trattamento dei pezzi d’epoca e i fan si radunano attorno a uno degli eroi più inutili dell’era dei Marvel Studios.

Brie Larson rivela Le Meraviglie disagio, ma almeno è rimasta offline

In un ironico scherzo del destino che riassume una certa sezione della relazione di Internet con Brie Larson nel microcosmo, la scorsa settimana la vincitrice dell’Oscar e pilastro del MCU ha chiamato i suoi detrattori, il che ha immediatamente aumentato il volume della reazione dei social media contro di lei. Per fortuna, il suo momento di disagio più recente non ha nulla a che fare con i guerrieri della tastiera furiosi, ma piuttosto l’aumento del tempo che ha trascorso legata a un rig sul set di Le Meraviglie essere sbattuto in giro davanti a uno schermo verde con abbandono sconsiderato, lasciandoci da chiederci se riceverà di nuovo il trattamento per capelli CGI come ha fatto in Vendicatori: Fine del gioco.

Le Meraviglie al regista non interessa l’assemblea della A-Force, e non è sola

La famigerata scena dell’A-Force di Vendicatori: Fine del gioco continua a dimostrarsi polarizzante e ora possiamo aggiungere i registi del franchise a quell’elenco. Le Meraviglie la regista Nia DaCosta ha ammesso di essere rimasta “infastidita” dall’avere tutti gli eroi più importanti del franchise uniti per pochi secondi sullo schermo, in un momento che sembrava così appiccicato che avrebbero potuto anche fare l’occhiolino alla telecamera per i posteri prima di entrare in battaglia fianco a fianco.

Si dice che il Daywalker si faccia strada nel 20° secolo

Una nuova intrigante voce è emersa durante il fine settimana, sostenendo che l’imminente Lama il riavvio sarà un pezzo d’epoca che si svolge tra il 1900 e il 1980. Anche se Daywalker di Mahershala Ali ha già debuttato tecnicamente tramite un cameo vocale fuori campo in Eterni, non c’è motivo per cui il tanto atteso film da solista del due volte premio Oscar non possa vederlo tagliare e tagliare la sua strada attraverso i primi otto decenni del secolo scorso. Se non altro, stabilirebbe immediatamente il film come completamente unico nel grande calcolo del multiverso del MCU e gli consentirebbe di operare liberamente dalle fastidiose grinfie del canone corazzato.

Non dirlo a Kevin Feige, ma la gente pensa che Black Bolt sia fantastico

I meme non sono esattamente un barometro della verità o dell’opinione diffusa, ma non è affatto inverosimile affermare che il disprezzo di Kevin Feige nei confronti degli Inumani diventa sempre più evidente ogni volta che il capo dei Marvel Studios pianta un altro chiodo nel loro canonico bara. In una svolta per i libri che nessuno vedeva arrivare, però, i fan si sono radunati proprio dietro Black Bolt di Anson Mount per elogiare il personaggio per le sue abilità toste e le sue abilità maestose. Ovviamente, avendo la testa fatta saltare in aria dall’interno verso l’interno Il dottor Strange nel multiverso della folliaè un po’ troppo tardi per cantare le sue lodi.

