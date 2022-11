Brie Larson offre consigli a una stella nascente dell’MCU su come gestire i troll mentre Letitia Wright schiva ancora una volta la grande domanda

Non c’è mai un momento di noia nello strano, selvaggio e meraviglioso mondo del Universo cinematografico Marvelche arriva con il territorio quando parliamo del franchise cinematografico e televisivo più popolare e di successo commerciale della storia.

Oggi, Brie Larson ha consigliato una stella nascente su come non nutrire i troll, Ryan Reynolds conserva la speranza per un’uscita festosa per Deadpool che sia più di una versione rieditata e annacquata di un film superiore, mentre Letitia Wright parla ancora una volta volumi schivando la domanda a cui tutti hanno già capito la risposta.

Cuore di ferro star apprende dal maestro come comportarsi con i troll

tramite i Marvel Studios

Dominique Thorne potrebbe aver fatto il suo debutto nel MCU solo di recente Pantera Nera: Wakanda per semprema ha già un grande futuro davanti a sé grazie alla serie Disney Plus Cuore di ferroe presumibilmente l’appartenenza ai Giovani Vendicatori visto che tutti si aspettano che il giovane super-team alla fine unisca le forze.

Anche se non l’ha detto ad alta voce, la star di Riri Williams ha rivelato che Brie Larson aveva offerto i suoi consigli su come gestire i rigori dell’essere “una donna umana che cerca di interpretare una donna sovrumana, e tutte le cose che ne derivano con quello “ci porterebbe a credere che l’obiettivo numero uno per l’ira del sottoinsieme più sgradevole abbia distribuito uno o due avvertimenti su come non nutrire i troll.

Ryan Reynolds mantiene viva la fiamma per una festa Piscina morta colpo di frusta

tramite la 20th Century Fox

C’era una volta Deadpool non è stato esattamente accolto con entusiasmo, ma ciò non ha smorzato il desiderio di Ryan Reynolds di vedere il mercenario con la bocca al centro della scena nel suo scherzo festivo in piena regola, con l’attore, produttore e magnate degli affari multi-sillabato che rivela lui Stavo lavorando proprio su una cosa del genere prima che la Disney entrasse in picchiata per divorare la 20th Century Fox come un tacchino di Natale.

Resta da vedere se esaudirà il suo desiderio, ma se i Guardiani della Galassia possono ottenere il loro one-shot natalizio su Disney Plus, allora sicuramente il mercenario con la bocca può seguire l’esempio dato il loro amore condiviso per l’umorismo irriverente e dirottamenti insoliti.

I Difensori la star ha un disperato bisogno di fare fisting nel MCU

tramite la televisione Marvel

Hai letto bene, e non stiamo nemmeno cercando di essere rozzi. Quelle erano le parole che uscivano direttamente dalla bocca di Jessica Henwick quando le è stato chiesto se fosse interessata a riprendere il suo ruolo Netflix come Colleen Wing nell’MCU principale.

Immagini mentali sgradevoli a parte, Le resurrezioni di Matrix la star era entusiasta di sentire Charlie Cox sostenerla come il ritorno dei suoi sogni ora che è tornato a tempo pieno come Daredevil, ed è una proposta a cui rimane completamente aperta. È ora di diffondere quel … libretto degli assegni … spalancato, Kevin Feige, perché Colleen è stato un vero momento clou dell’intera Defenders Saga.

Letita Wright schiva ancora una volta la domanda da cui non può sfuggire

Immagine tramite Marvel Studios

Dopo aver abbandonato i social media sulla scia di aver provocato una tempesta di fuoco online promuovendo un controverso video che ha suscitato molta rabbia nel fandom dell’MCU, Letitia Wright ora deve accontentarsi di continue accuse affermando di essere una fedele antivaxer.

Mentre quelle convinzioni sono interamente sue da mantenere, il fatto che il Pantera Nera: Wakanda per sempre star si è rifiutata di rispondere alle domande sul suo stato di vaccinazione durante una recente intervista e ha chiesto con disinvoltura di passare alla linea di indagine successiva durante un’altra, praticamente ti dice tutto ciò che devi no.

Troll da mangiare, scherzi festivi, fisting e risposte pignoli alle domande sulla vaccinazione: non abbiamo detto che è stata una giornata strana, selvaggia e meravigliosa per la Marvel? Assicurati di ricontrollare domani per il nostro ultimo riepilogo, anche se non possiamo dire se le cose saranno diventate più o meno strane tra 24 ore.