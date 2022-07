Brie Larson corre attraverso uno spruzzatore in bikini per festeggiare il 4

PASADENA, CALIFORNIA – 22 FEBBRAIO: Brie Larson partecipa al 51° NAACP Image Awards, presentato da BET, al Pasadena Civic Auditorium il 22 febbraio 2020 a Pasadena, California. (Foto di Paras Griffin/Getty Images per BET)

Anche se sei abbastanza ricco e famoso da permetterti una spettacolare piscina sul retro, niente dice “estate” come indossare un costume da bagno e fare uno sprint da bambino attraverso il tuo sistema di irrigazione. Proprio come bere direttamente dal tubo, è un classico dell’infanzia che è semplicemente impossibile da battere. Capitan Marvel stella Brie Larson decisamente d’accordo, come dimostra il suo ultimo post su Instagram.

Sebbene l’ultimo progetto di Larson, X veloce, sta attualmente girando, sembra che abbia avuto delle vacanze libere mentre trascorreva il lungo weekend all’aperto e con gli amici. Il suo ultimo post intitolato “A volte tutto ciò di cui hai bisogno è un irrigatore, un tagliere di salumi, una polaroid e amici!” presenta una serie di immagini che mostrano proprio questo, con Larson che mostra i suoi addominali da supereroe ormai caratteristici, un piatto di vari noshe e foto di amici ovviamente scattate con detta Polaroid.

Larson è stata praticamente un’ambasciatrice di una sola donna per la stagione quest’estate, sfoggiando il costume da bagno alla fine di maggio, pubblicando un vlog sulla vita di un furgone barbecue sulla spiaggia sul suo canale YouTube e arrivando appena timido di essere dichiarato un pericolo di incendio dopo averlo mostrato via i suoi “lividi da allenamento” in un altro post di Instagram il mese scorso. L’attrice sarà molto impegnata per la stagione dei costumi da bagno del prossimo anno, quando sarà impegnata nella promozione per l’imminente Fast and Furious di May, X velocecosì come di luglio 2023 Le Meraviglieche la vedrà nei panni di Captain Marvel che collabora con i colleghi omonimi del MCU Monica Rambeau e Ms. Marvel alias Kamala Khan.

Buon per lei per assorbire i raggi e scattare alcune foto finché può.