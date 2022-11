Brett Goldstein e Bowen Yang si uniscono al cast del film “Garfield”.

Credito: Momodu Mansaray / Stringer / Getty Images

L’elenco del cast per l’animazione in uscita Garfield film continua a crescere, con Ted Lasso il preferito dai fan Brett Goldstein e Sabato sera in diretta la star emergente Bowen Yang è stata scelta per unirsi al film.

Naturalmente, con Goldstein che è stato in qualche modo caratterizzato come un impeccabile brontolone sboccato a causa della sua interpretazione impeccabile di Roy Kent nel summenzionato originale di Apple TV, la prospettiva di Goldstein che interpreta uno dei compagni del gatto titolare con un tono grave e un sud burbero L’accento londinese è eccitante. Le imprecazioni sarebbero un bel tocco, ma dato il pubblico di destinazione, ne dubitiamo.

Nel frattempo, le speranze sono alte che Yang porti il ​​suo marchio di sfacciataggine dal suo incarico in poi Sabato sera in direttaavendo anche interpretato ruoli in Alta manutenzione, non è romantico, e Gli Out.

Secondo l’Hollywood Reporter, Goldstein e Yang si uniscono a un cast che immaginiamo diventerà un diavolo di impertinente e successivamente esilarante Garfield scorri. Chris Pratt presterà la sua voce al gatto amante delle lasagne e speriamo che metta un po’ più di cuore nel ruolo di quello che ha con le poche battute di cui abbiamo sentito parlare Il film di Super Mario Bros. Finché canalizza Andy Dwyer dal suo Parchi e Divertimento giorni, dovrebbe fare bene.

Pratt, Goldstein e Yang saranno raggiunti da Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson, Ving Rhames e Cecily Strong. L’ultimo attore a prestare la propria voce al grande schermo Garfield adattamento è stato Bill Murray nel 2004 a Garfield: Il film, e il suo seguito, Garfield: Una coda di due gattini nel 2006.

L’ultima uscita sul grande schermo di Garfield è ancora lontana, dovrebbe arrivare sul grande schermo nel 2024.