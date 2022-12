Brendan Fraser non potrebbe essere più felice “The Whale” non gli ha chiesto di “sdraiarsi sotto Goop”

Brendan Fraser ha molto di cui essere grato nel 2022.

L’elenco include i fan irriducibili dell’attore, il suo trionfante ritorno a Hollywood con un ruolo acclamato dalla critica La balenae progressi tecnologici. Nel film, Fraser interpreta Charlie, un insegnante appartato di 600 libbre che cerca di riparare la sua relazione con sua figlia. Durante una recente intervista con Settimanale di intrattenimentoFraser ha parlato della preparazione dietro le quinte necessaria per creare Charlie.

Per quanto riguarda l’aspetto fisico, Fraser ha dovuto indossare una tuta protesica da 300 libbre. Nel EW intervista, Fraser ha rivelato che, a parte indossare la tuta, tutto il resto è stato realizzato attraverso la tecnologia. Ha ricordato come si sentiva quando aveva una conversazione con La balenaIl regista di Darren Aronofsky sull’aspetto di Charlie, dicendo:

“Non c’era una piccola misura di intimidazione creativa che ho provato quando mi sono seduto con [Aronofsky]. Era un gentiluomo e schietto sul fatto che chiunque avesse assunto avrebbe dovuto indossare trucchi, apparecchi e costumi trasformativi. Per questo, si affiderebbe a un collaboratore di lunga data, Adrien Morot, che si è avvicinato alla creazione del corpo di Charlie utilizzando la tecnologia che abbiamo ora che non avevamo.

Fraser ha aggiunto di essere stato sollevato dopo aver scoperto che non doveva indossare pile di trucco per interpretare Charlie, a differenza dei suoi ruoli precedenti, inclusi quelli del 2000. Abbagliato.

“Accidenti, sono passati 20 anni da quando l’ho fatto Abbagliato con Harold Ramis? Erano diversi personaggi che hanno subito il trucco protesico. Questa volta non c’era bisogno di sdraiarsi sotto la sostanza appiccicosa che ti è stata versata in faccia: potremmo eseguire la scansione informatica. Quel modello è stato inserito in un computer; Il corpo di Charlie potrebbe essere creato con il controllo assoluto [down to] il posizionamento di pori e nei.