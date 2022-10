Brad Pitt Under Fire per aver prodotto “She Said” un film sul movimento #Metoo

Foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Lei disse è il titolo del film in uscita basato sull’indagine di Harvey Weinstein che ha scatenato un enorme movimento a Hollywood. Mentre questo film mostra le donne che si oppongono ai loro molestatori, i fan lo hanno riscoperto Brad Pitt fa parte della troupe che produce il film e sono lividi.

I fan chiamano ipocrisia dopo le notizie secondo cui avrebbe abusato della sua ex moglie Angelina Jolie e della sua famiglia su un aereo privato nel 2016, sentito in una recente controquerela. In un deposito, Jolie ha accusato Pitt di aver presumibilmente soffocato e versato alcol sui loro figli, causando quasi il coinvolgimento dell’FBI.

E’ stato segnalato anche da Le persone che l’ex coppia ha litigato dopo che Weinstein ha chiesto a Pitt di produrre il suo film del 2012, Uccidili dolcemente. La Jolie ha espresso come non vorrebbe mai essere coinvolta o associata a nessun film a cui Weinstein sia legato e come si sia sentita ferita per la decisione di Pitt.

Mettendo insieme due più due, i fan non sono esattamente entusiasti della rivelazione.

A proposito, quest’uomo ha prodotto il film in uscita “She Said” che parla di uomini a Hollywood che usano il loro potere per abusare delle donne https://t.co/cgox3odA6M — Fletcher Peters 🪩 (@fIetcherpeters) 4 ottobre 2022

promemoria Brad Pitt è un produttore del film di Harvey Weinstein. gli abusatori coprono le loro tracce con gesti vuoti come questo tutto il tempo. https://t.co/zzcUlG5p0Y — Jill Krajewski (@JillKrajewski) 4 ottobre 2022

Non si può sottovalutare quanto ha detto sarà Hollywood a darsi una pacca sulla spalla. Soprattutto con la produzione di Brad Pitt, la chiamata arriva dall’interno della casa. — Spookster Jerome🎃🎃👻 (@JeromeM94Movies) 5 ottobre 2022

(non così) fatto divertente ma Brad Pitt è il coproduttore di She Said che parla letteralmente di abusi e manipolazioni a Hollywood come oh l’ironia?!? — molly ᴴ (@chrryprettstbby) 4 ottobre 2022

è già abbastanza brutto che Brad Pitt stia producendo, ha detto, ma il fatto che abbia cercato di convincere Angelina a firmare un nda per farla tacere è letteralmente qualcosa fuori dal playbook di Weinstein. chi abusa usa sempre le stesse tattiche quindi immagino che non sia sorprendente. — erika (@eternalsariana) 4 ottobre 2022

Un altro progetto imminente di cui si occupa Pitt è Donne che parlano, con Frances McDormand, Claire Foy e Jessie Buckley, incentrato anche su un gruppo di donne che hanno commesso crimini su di loro. Inutile dire che queste accuse non stanno facendo sembrare Pitt così eccezionale.

Lei disse segue il New York Times giornalisti che hanno esposto la storia di abusi sessuali del produttore di Hollywood Harvey Weinstein. Il film è interpretato da Carey Mulligan e Zoe Kazan nei panni delle due giornaliste investigative. Il film è stato presentato in anteprima al CinemaCon di quest’anno. Il film si basa anche sul libro che è stato scritto dai due giornalisti che hanno riferito dei crimini di Weinstein ed è stato pubblicato nel 2019.

Lei disse esce nelle sale il 18 novembre 2022.