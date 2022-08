Brad Pitt condivide consigli su come sopravvivere alla crescente pressione

Immagine tramite Columbia Pictures

Sono tutti assassini e percorsi di collisione nella prossima corsa da brivido, Treno ad alta velocitàe il talentuoso cast si è unito al corrispondente Chris Connelly per un’intervista mostrata su Bene Mattina America per parlare del film oggi.

La trama comica ad alta azione si concentra su Brad Pitt nei panni di Ladybug, un assassino che ha scelto di fare il check-in per il suo prossimo lavoro con un nuovo atteggiamento: la pace. Il pensiero potrebbe sembrare l’opposto di ciò di cui ha bisogno un assassino, ma è anche un’idea che ha adottato anche nella sua vita reale.

Il co-protagonista di Pitt, Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, è stato interrogato sulla crescente fama e sul sentire la pressione del suo nome ovunque, e ha detto che è qualcosa su cui stava lavorando per dare un senso mentre cerca di non assumerne il peso tutto.

Non solo è stato co-protagonista con il leggendario Pitt in Treno ad alta velocità, una mossa di cui sua madre era entusiasta, ma sta anche intraprendendo un tour mondiale e la sua musica è la colonna sonora di quasi tutto quest’estate.

Pitt ha offerto consigli, poiché da decenni sente la pressione dell’industria.

“Continui semplicemente a fare – non presti attenzione a nulla di tutto ciò, perché non cambia il risultato e ti godi la vita molto di più.”

Ha continuato dicendo che la parte essenziale del vivere con il peso del successo è essere circondati dalle persone giuste.

“È uno, è essere circondato da persone che ami e rispetti e poi è solo seguire ciò che ti interessa”.

Non importa quale sia il tuo percorso professionale, il consiglio suona vero. In ogni corso e in ogni modo di vivere, è fondamentale avere le persone giuste nella tua cerchia e riconoscere che amare e seguire il tuo cuore sono sempre le cose più importanti. Devi anche divertirti e Bullet Train sarà molto divertente.

La sinossi dell’emozionante film recita così:

“In Treno ad alta velocità, Brad Pitt interpreta Ladybug; uno sfortunato assassino determinato a fare il suo lavoro pacificamente dopo che un concerto di troppo è andato fuori strada. Il destino, tuttavia, potrebbe avere altri piani, poiché l’ultima missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione con avversari letali provenienti da tutto il mondo, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sul treno più veloce del mondo. Il capolinea è solo l’inizio di questo viaggio da brivido senza sosta attraverso il Giappone moderno di David Leitch, il direttore di Deadpool 2.”

Bullet Treno uscirà nelle sale il 5 agosto, con le prime proiezioni stasera in alcune città. È ora di allacciarsi le cinture e godersi il viaggio.