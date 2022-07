“Black Widow” viene schiacciato dagli hater in un sondaggio virale su Twitter

Forse è stato semplicemente un cattivo tempismo:

Ma una manciata di fan è fuori a presidiare le barricate contro gli haters:

Man of Steel non ha Capitan America russo. — Nastro di avvertenza (@Cauto_BDW) 3 luglio 2022

Vedova Nera probabilmente sarà considerato il più importante per Scarlett Johansson che ha lanciato una battaglia legale contro la Disney per la perdita di guadagni dopo che è stata presentata in anteprima su Disney Plus. Con una svolta impressionante, Johansson ha trionfato sull’esercito di avvocati costosi di Topolino, con il caso che è finito in via extragiudiziale.

A parte questo, abbiamo almeno avuto una buona introduzione a Yelena Belova di Florence Pugh, che ha continuato a prendere a calci in culo Occhio di Falco alla fine dell’anno scorso. Al momento, non sappiamo esattamente quando tornerà al MCU, anche se i soldi intelligenti dicono che sta giocando un ruolo importante nel Fulmini progetto.

Intanto, Vedova Nera è disponibile per lo streaming su Disney Plus, anche se ammettiamolo, ci sono altri 27 film MCU che potresti guardare e divertirti.