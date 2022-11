Black Panther: recensione Wakanda Forever

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Pantera Nera: Wakanda Per sempre è spettacolare, emotivo, palpitante, abbastanza viscerale e persino catartico.

Esaminiamo il film MCU Black Panther: Wakanda Forever, che non contiene spoiler.

Forse nessun sequel nella storia del cinema aveva una posta in gioco così alta a livello umano, considerando il pellicola originale è un momento fondamentale nella storia del cinema, il primo film a fumetti ad alto budget con un cast a maggioranza nero, guidato da un eroe che non ha mai assomigliato ai cavalieri bianchi che la maggior parte dei dirigenti di Hollywood immagina mentre sovrappone al film temi, tradizioni, stile e un celebrazione del patrimonio di una comunità e dell’eredità in corso. Come può un sequel superare le aspettative? Forse cosa Chadwick Boseman rappresentava e la sua tragica scomparsa ha spinto i realizzatori a realizzare un film di supereroi con grande gravità, anche uno che potrebbe essere una metafora del dolore da batticuore.

La storia si apre con il lutto di La morte di re T’Challa e un anno di lutto. Le nazioni più potenti del mondo percepiscono, o più accuratamente suppongono, la debolezza da Wakanda. Come mai? Non c’è Black Panther a proteggerli. Come i paesi più potenti del “primo mondo” che cercano di colonizzare altri a differenza di loro e di razziare i loro beni più preziosi, il Wakanda viene ampiamente sottovalutato poiché è all’avanguardia della scienza e della tecnologia. Tuttavia, il mondo vuole il suo vibranio e paesi influenti ritengono che il Wakanda stia accumulando il metallo blu brillante, una risorsa con energia cinetica non sfruttata.

Regina Ramonda (il magnetico Angela Bassett, sensazionale qui) pronuncia un discorso potente che dirige il resto delle due nazioni a ritirarsi, o sentiranno quanto può essere forte Wakanda. Tuttavia, la loro forza nasconde il loro attuale dolore. È passato un anno da quando la principessa Shuri (una forte Letizia Wright) ha perso suo fratello. Si incolpa di non avergli salvato la vita mentre la regina Ramonda cerca di onorare la sua morte con le tradizioni del Wakanda. Tuttavia, Shuri lotta per mantenere la sua fede, che è già nel limbo poiché è una donna di scienza. Una vocazione, per lei, non può spiegare la festa del fratello, che ora si sente tutt’intorno a loro. Il Wakanda è nel limbo e sta per essere messo alla prova al di là delle sue più grandi paure.

Diretto da Ryan Cooglercon cui ha scritto la sceneggiatura Pantera nera scriba Joe Robert Cole, danno un tono che può essere sentito visceralmente. La storia ha note oscure, con eroi che si trasformano in una spirale di sentimenti di perdita e ambivalenza. Sono un guscio di se stessi mentre affrontano la perdita del loro protettore e confidente. Hai di nuovo i preferiti dai fan che cercano di guidare i loro giocatori principali verso un nuovo giorno. Okoye (Dana Gurira) preoccupazioni per lo stato mentale della principessa, perdendosi nel suo lavoro. M’Baku (Nove giorni‘ Winston Duca) continua ad acclimatare se stesso e il suo popolo nel Wakanda, assumendo la posizione di aver bisogno della sua guida durante il periodo di transizione.

Coogler e Cole eccellono nel forgiare personaggi classici con cameo efficaci e nell’introdurne di nuovi (ciao, Ironheart), in particolare i cattivi. Tenoch Huerta (Narcos: Messico) si unisce al film come Namor. Interpreta il re di un mondo sottomarino, parlato, che abbiamo visto alla fine del primo film. Il personaggio di Huerta è tridimensionale e straordinariamente spaventoso con le rapide e semplici minacce. È minaccioso ma empatico e potrebbe essere uno dei personaggi Marvel più complessi che abbiamo visto da un po’ di tempo.

Lo combinano con sequenze d’azione elettrizzanti senza mai sentirsi troppo da cartone animato e grottescamente digitali come il Black Adams del mondo, il tutto con il peso aggiunto di una storia di fantasia e di interesse umano che appassiona i fan. Black Panther: Wakanda per sempre dura 161 minuti, quasi tre ore, ma non sembra mai stagnante, ripetitivo o prolungato. Si diceva che il film potesse essere stato presentato in due parti. E grazie al cielo sono rimasti con l’originale, o potremmo non aver mai avuto i fan catartici di Boseman di cui avevamo disperatamente bisogno.

Il prodotto finale è uno dei migliori sequel della Marvel e ha forse le migliori scene a metà o dopo i titoli di coda nella storia del famoso studio. Black Panther: Wakanda Forever is spettacolare, emotivo, abbastanza viscerale e persino catartico. Vai a vederlo su uno schermo Imax, se possibile.

Cosa ne pensi di Black Panther: Wakanda Forever? Commenta qui sotto.

Imparentato