“Black Adam” potrebbe finire per salvare il DCEU, ma non è abbastanza per molti fan

Immagine tramite Warner Bros. Pictures

Adamo Nero è proprio alle nostre porte, con il progetto della passione per i supereroi di Dwayne Johnson che arriverà nei cinema domani. Nonostante la risposta piuttosto fredda della critica finora, con solo un punteggio di approvazione del 54% su Rotten Tomatoes, la pura forza di volontà proveniente da Johnson e dai sostenitori del DC Extended Universe sta iniziando a sembrare più che sufficiente per spingere il film alla grandezza.

Ma anche se Adamo Nero compie il suo destino di fulcro del DCEU per il futuro, non significherà nulla per quei fan che hanno ancora un buco a forma di Zack Snyder nei loro cuori.

Apparentemente, ogni volta che il DCEU è in cima alla pubblicità, è il momento perfetto per chiedere a gran voce un ripristino dello Snyderverse; d’altra parte, non c’è mai un momento perfetto?