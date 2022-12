‘Black Adam’ potrebbe aver ucciso il crossover DCU perfetto mentre un ricercato sequel di ‘Star Wars’ si aggrappa alla vita

È stata una giornata impegnativa nella sfera della fantascienza questo giovedì. Per cominciare, le cose nell’universo DC non sembrano così promettenti come si potrebbe pensare sotto la guida di buon auspicio di James Gunn, poiché le persone sono sorprendentemente ambivalenti su quello che dovrebbe essere un evento crossover da sogno. D’altro canto, Trasformatori i trombettisti si stanno eccitando per il prossimo riavvio L’ascesa delle bestie e Guerre stellari i fan hanno ricevuto un supporto ufficiale per la loro campagna più instancabile.

Adamo nero l’ambivalenza lascia in dubbio la promessa di una resa dei conti superpotente a tre vie

Buzz anticipato per Adamo nero non avrebbe potuto essere più positivo dopo che è trapelato che Henry Cavill è apparso nella scena post-crediti. Eppure, nel corso delle settimane che passano, il film è sprofondato sia al botteghino che all’affetto dei fan. Ora siamo al punto in cui il concetto di una battaglia di muscoli a tre tra l’antieroe di The Rock, Superman e Shazam non sta nemmeno accendendo tutti con anticipazione. Dwayne Johnson riuscirà a rinvigorire il suo angolo della DCU? Speriamo.

Assolo le speranze del sequel continuano ad aggrapparsi alla vita mentre lo sceneggiatore sostiene la campagna immortale

Sono passati cinque anni e contano da allora Assolo prime sale cinematografiche, guadagnandosi il disonore di essere il meno riuscito Guerre stellari film in lavorazione. Lucasfilm sembra aver avuto il terrore di rivisitare la trama del film da allora, ma i fan non hanno mai rinunciato alla speranza che potessimo ottenere di più da questo angolo sconosciuto della galassia. E nessuno dei due, a quanto pare, ha lo sceneggiatore Lawrence Kasdan, che ora si è riunito alla Disney per Salice. Dai, Lucasfilm, fallo accadere.

David Harbour è convinto di sapere come andrà a finire Cose più strane quinta stagione

Eccoci qui, a cinque mesi dall’uscita della quarta stagione, seconda parte, e Cose più strane i fan sono alla disperata ricerca di cosa accadrà nella tanto attesa stagione finale del fenomeno dello streaming. Bene, a quanto pare quello a cui dare la caccia alle risposte è lo stesso ex capo di Hawkins, Jim Hopper, dato che David Harbour sta dicendo che sa tutto ciò che accadrà nella quinta stagione – e questo è anche con gli showrunner i Duffer che cercano di farlo entrare. dubitare di se stesso.

Transformers: L’ascesa delle bestie il trailer porta a presto Bomboronzio di livello

E, infine, il primo trailer di Transformers: L’ascesa delle bestie è arrivato anche oggi, e i fan stanno già sperando che possa rivelarsi buono come l’ultimo riavvio del franchise di robot sotto mentite spoglie, il 2018 Bombo. Il grande USP di questo, il settimo capitolo della saga prodotta da Michael Bay, è che introdurrà i Maximals nell’universo cinematografico. Inoltre, ci sta anche dando il Trasformatori il personaggio trans inaugurale del mondo. Scopriremo se va bene il 9 giugno 2023.

