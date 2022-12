‘Black Adam’ considerato un flop dagli esperti di botteghino, potrebbe perdere $ 100 milioni

Adamo nero‘S il nome non riflette necessariamente i dati finanziari dell’ultima uscita cinematografica di DC, con gli addetti ai lavori che fanno un po ‘di matematica e deducono che il film lascerà la sua corsa teatrale in rosso.

Il budget di produzione del film è stato di ben $ 195 milioni e ha incassato $ 387 milioni nelle sue sette settimane nei cinema. Al valore nominale, questo è un profitto: le vendite superano i costi di produzione.

Tuttavia, tieni presente che questa è una cifra lorda – il che significa che i cinema devono ancora prendere la loro parte, che in generale, in termini generali – è circa la metà. Con questo in mente, e per amor di discussione, diciamo Adamo nero ha incassato $ 193,5 milioni. Questo scende già di $ 1,5 milioni in meno rispetto al budget di produzione.

Tuttavia, Black Adam’s il buco finanziario diventa più profondo. Fonti che hanno familiarità con i dati finanziari del film affermano che ci sono più fattori da considerare oltre al budget di produzione e alla vendita dei biglietti che indicano un flop per il debutto da protagonista di Dwayne Johnson nell’Universo DC.

Per prima cosa, il budget di produzione non includeva le spese di marketing del film, come dicono le fonti Varietà è arrivato a quasi $ 100 milioni (anche se la Warner Bros ha detto alla pubblicazione che la spesa è stata ridotta a $ 80 milioni). Supponendo Adamo nero o all’incirca in pareggio o ha subito la suddetta perdita marginale, con la spesa di marketing presa in considerazione, la Warner Bros. sta osservando un successo finanziario pari all’incirca alla sua spesa di marketing.

Adamo nero può ancora recuperare alcune di queste perdite con la sua vita oltre il teatro sui servizi di streaming e l’uscita digitale / fisica, ma sarà abbastanza difficile chiedere al film di raggiungere il pareggio. Il noleggio e l’acquisto digitale di film è in costante declino nell’era del servizio di streaming in abbonamento, così come l’acquisto fisico di DVD e Blu-Ray.

Non dimentichiamo che, nonostante un certo clamore del film, si è rivelato avere un’accoglienza di critica piuttosto tiepida, con un punteggio di Rotten Tomatoes del 39 percento. Detto questo, il pubblico sulla piattaforma sembrava apprezzarlo di più, con un punteggio dell’89%.

Abbiamo pensato che il film fosse solido, ma certamente non qualcosa di particolarmente rivoluzionario per l’Universo DC o per il genere dei film sui supereroi più in generale.