Bill Burr: Recensione dal vivo al Red Rocks

Riepilogo

Bill Burr: Dal vivo al Red Rocks è un altro pessimo tentativo di Burr che suona i suoi più grandi successi e colpisce completamente.

Lo speciale comico Netflix Bill Burr: Live at Red Rocks uscirà su Netflix il 12 luglio 2022.

Leggendo il mio lavoro, sapete tutti che se c’è uno speciale di cabaret in uscita, voglio saltarci sopra. Quindi oggi rivedrò Bill Burr: Dal vivo al Red Rocks.

Sto sperando che ciò a cui possiamo assistere oggi da Burr sia molto meglio di quello che abbiamo ottenuto Bill Burr: Amici che uccidono speciale al Netflix è A Joke Festival. So che ognuno di voi ha adorato la mia recensione di quello speciale. Tuttavia, indipendentemente da quanto sia stato brutto quello speciale, Burr ha la possibilità di tornare sulla strada giusta con il suo nuovo stand-up.

Vorrei iniziare dicendo che sono stato al Red Rock Amphitheatre, che è SPLENDIDO. Mi piacerebbe vedere un concerto o uno speciale di stand-up nella sede.

Sorpresa, sorpresa, Burr inizia con alcune battute su COVID/pandemia. Sono così OLTRE queste battute e il povero tentativo di umorismo di questi ultimi due anni. È estenuante vedere i comici picchiarci in testa con queste battute e non tentare nemmeno di renderle diverse. Capisco “sei stato rinchiuso” come il resto di noi, ma forse avresti dovuto uscire con del materiale migliore?

A proposito di essere rinchiusi, alcuni di questi comici, come Burr, sono usciti piuttosto stantii con i loro cabaret post-pandemia. Potresti gesterlo fino alla ruggine, forse non ce l’avevano per scrivere nuovo materiale. Potresti guardare forse non è stato in grado di lavorare sul circuito come fanno di solito. Ma uscire con uno speciale dopo l’altro, ed entrambi sono cattivi? Quindi forse, solo forse, dovresti tornare al tavolo da disegno prima di pubblicarne un altro?

Burr ha suonato i colpi esatti come ha fatto in Bill Burr: Amici che uccidono ma per un’ora invece di dieci minuti. Insegue il COVID, “sveglia” le persone e cancella la cultura. Risciacqua, ricicla, ripeti ed è stantio, ridondante e noioso. Certo, le persone probabilmente mangeranno questo piatto speciale, ma se sei un vero fan della cabaret, guarderesti questo e vedresti un uomo che ha perso un passo in questo spazio. Alcuni comici sono usciti dalla pandemia colpendo fuoricampo, e altri come Burr hanno eliminato.

Lo speciale ha avuto un momento importante quando Burr è entrato nei dettagli di quando ha mangiato i funghi. È passato a parlare della sua infanzia e della differenza tra i genitori di oggi e i genitori di allora. È stato fantastico e, per un momento, mi ha ricordato cosa è capace di fare Burr.

Complessivamente, Bill Burr: Dal vivo al Red Rocks è un altro spettacolo di cabaret poco brillante di uno dei miei comici preferiti. Sì, adoro Bill Burr, ma suonare gli stessi successi invecchia e voglio del materiale fresco. Spero che avremo un rimbalzo in futuro.

Cosa ne pensi dello speciale comico Netflix Bill Burr: Live at Red Rocks? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo speciale con un abbonamento a Netflix.

Imparentato