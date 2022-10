BHFF 2022 Old Flame Review: la semplicità al suo meglio

Le donne sono vulnerabili dall’inizio dei tempi. Alcuni per nascita e altri per circostanza. Anche dopo tutti questi anni, dobbiamo ancora essere custoditi. Quelli che sembrano alleati potrebbero essere altrettanto facilmente nemici. Old Flame di Christopher Denham, che recita come parte del Brooklyn Horror Film Fest 2022, calpesta quella via di mezzo dove nessuno è come sembra, e anche i migliori pretendenti non possono nascondere i loro segreti per sempre.

Calvin e Rachel hanno una storia. La imbarazzante coppia si incontra di nuovo dopo anni di separazione durante la riunione del college. Calvin è l’organizzatore e Rachel è una delle prime partecipanti. Andy Gershonzen (Calvin) e Rebeca Robles (Rachel) sono inizialmente goffi e sorvegliati l’uno con l’altro. Quella che avrebbe dovuto essere un’opportunità per l’ex coppia di ridere e ricordare prende una svolta oscura e violenta quando diventa evidente che qualcuno sta mentendo sulla loro relazione. È solo la loro percezione che è distorta, o c’è qualcosa che uno di loro ha nascosto in tutti questi anni? Calvin è un analista finanziario di successo con una bella moglie e due adorabili figlie. Rachel oscilla selvaggiamente tra l’essere una professionista sicura di sé e una pericolosa tentatrice.

Il film si apre con una scena violenta che ha senso solo in seguito e tiene lo spettatore nervoso e disinformato mentre Old Flame avanza. Old Flame è un masterclass in sovversione e semplice regia. Lo spettacolo per due persone potrebbe essere stantio nelle mani di altri, ma Denham è un maestro nel mantenere alta la tensione e lo spettatore affascinato. È come guardare un incidente d’auto al rallentatore. Sai che dovresti distogliere lo sguardo, eppure sei ipnotizzato dall’orrore che si sta svolgendo. Naturalmente, aiuta il fatto che i due protagonisti siano fantastici e completamente impegnati nelle rispettive manie. Non sei mai abbastanza sicuro di chi siano il predatore e la preda. Tale è il potere della sceneggiatura, che oscilla perfettamente tra l’incolpare le vittime, gli uomini che picchiano e l’incredulità comprensiva. È una posizione precaria che potrebbe essere facilmente letta come offensiva, sprezzante o peggio.

Tuttavia, non cade mai in questo spazio negativo. La sceneggiatura impedisce costantemente allo spettatore di trovare fondamento in nessuno dei personaggi. Uno dei due potrebbe mentire o entrambi. Questo splendido pezzo da camera vedrà senza dubbio confronti con film come Giovane donna promettente, ma è la sua stessa bestia più tranquilla ma in qualche modo più inquietante. E se le battute civettuole così spesso viste nelle commedie romantiche fossero una maschera per qualcosa di contorto e inquietante? Diviso in tre atti, ogni parte si trasforma in un centesimo e cambia la tua prospettiva. Non è che i segni non ci fossero. È solo che siamo indottrinati a respingerli. Calvin è un padre affettuoso per le sue figlie pochi secondi prima di caricare del porno su Internet. Non è un peccato imperdonabile, ma unito ai commenti disinvolti alle sue ragazze sul fatto che la loro madre non è molto divertente, e diventa uno schema problematico.

All’inizio artificiosa e artificiale, la sceneggiatura di Denham è ingannevolmente intelligente. Si tratta di due persone che si conoscono e tuttavia molto a disagio. Con il passare dei momenti, il linguaggio secco di Calvin e Rachel diventa presuntuoso, timido e infine accusatorio. Proprio come il ciclo di una relazione che va molto male, ciò che è iniziato con così tante promesse finisce in un disastro. La maggior parte di noi non ha mai avuto rotture come questa, tuttavia. In particolare il terzo atto è immerso in discorsi aggressivi e stranamente divertenti. Linee come “predatore dell’apice della figa” sono dannose e brutte, eppure costringono a una risata riluttante. Forse perché la tensione è così alta, abbiamo bisogno di una liberazione per quanto inappropriata.

È proprio quell’intelligenza emotiva che impedisce allo spettatore di scegliere un lato per la maggior parte del film. Alla fine, ci sentiamo in colpa tanto quanto Calvin o Rachel. Il film di Denham è così astutamente manipolativo che non ci rendiamo conto di essere stati condotti in questo posto finché non è troppo tardi per tornare indietro. La dice lunga su come le donne siano addestrate a pensare che anche di fronte alla rivelazione dell’atto finale, non sono sicuro a chi credo. Questo sarà un film stimolante. Significherà qualcosa di diverso per ogni persona e Denham mette intenzionalmente lo spettatore in una posizione voyeuristica scomoda in cui siamo costretti a esprimere un giudizio. Ogni donna ha vissuto una cosa del genere, anche se non lo riconosciamo o non possiamo ammetterlo.

Dire che è un film divertente sarebbe sbagliato. Dire che è qualcosa che ti tiene con il fiato sospeso è più preciso. Non c’è mai un momento in cui ti senti al sicuro. Non c’è un terreno stabile in questo mutevole teatro dei torti. Ore dopo, non sono ancora sicuro di come mi sento. Old Flame è scritto meticolosamente e recitato in modo incredibile. Dimostra che gli effetti speciali e il sangue non sono necessari per realizzare un film davvero terrificante. È un film che dovrebbe far parlare tutti e dovrebbe essere necessario vederlo.

Puoi trovare tutta la copertura del Brookly Horror Film Fest 2022 qui.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.

Imparentato