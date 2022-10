{BFI London Film Festival} Ossa e tutto

Taylor Russell (a sinistra) nei panni di Maren e Timothée Chalamet (a destra) nei panni di Lee in BONES AND ALL, diretto da Luca Guadagnino, un film della Metro Goldwyn Mayer Pictures. Credito: Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. Tutti i diritti riservati.

Un film agghiacciante dal retrogusto inebriante, Ossa e tutto serve una tenera storia d’amore con una generosa dose di brutale sangue cannibale.

L’amore e il mangiare carne potrebbero non essere un abbinamento di sapori tradizionale, ma rimarrai a desiderare di più dell’ultimo lavoro di Luca Guadagnino, un adattamento dell’omonimo romanzo di Camille DeAngelis.

Prima di essere una storia d’amore adolescenziale cannibale, Ossa e tutto — presentato in anteprima a Venezia e ora in scena al London Film Festival — è la storia di formazione della protagonista Maren (Taylor Russell). Come la maggior parte di tali narrazioni, implica un’esplorazione e un processo di crescita che è doloroso ed eccitante allo stesso tempo. Consumare, anche, poiché Maren imparerà a proprie spese in un’America dell’era Raegan che potrebbe non avere posto per estranei come lei.

Russell offre una performance avvincente nei panni di un’adolescente fragile e conflittuale che si isola a causa dei suoi appetiti problematici. Una volta che suo padre l’ha lasciata alle spalle, Maren intraprende una ricerca per trovare la sua madre naturale, dalla quale potrebbe aver ereditato una fame così particolare.

Lungo la strada, trova più di quanto si aspettasse quando incontra Lee di Timothée Chalamet, che ha gusti simili e un comportamento opposto. All’inizio disinteressato ai tentativi amichevoli di Maren di conoscerlo, un Lee presuntuoso e guardingo gradualmente si scalda con lei. Viaggiando insieme, incontrano altri Eater in un viaggio on the road che è una celebrazione della cultura americana nella sua forma più pittoresca.

Bones and All mostra il lato raccapricciante dell’amore americano

Il loro viaggio si svolge come un bizzarro tributo americano fatto di soste gastronomiche, abiti neo-romantici, gocce d’ago nostalgiche e paesaggi mozzafiato. Ma è dell’America vista dagli occhi di Guadagnino di cui stiamo parlando qui. È una versione romantica, quasi sospesa, che ricorda la pittoresca Inghilterra di La fine del fottuto mondo‘, i cui protagonisti potrebbero essere le controparti moderne di Maren e Lee (meno il pezzo cannibale, ovviamente).

In un certo senso, le location e il design della produzione Ossa e tutto sono un cenno all’estetica degli anni ’80 che ha contribuito a creare quella di Guadagnino Chiamami col tuo nome un colpo. Ma Maren e Lee affascineranno anche coloro che non si sono lasciati convincere dalla squilibrata, a volte tossica storia d’amore tra Elio e Oliver.

Il raggiungimento della maggiore età cannibale è di solito un affare solitario, con i protagonisti che sviluppano un appetito insolito che potrebbe finire per mettere a repentaglio le loro relazioni. È raro vedere cannibalismo e romanticismo andare di pari passo così senza soluzione di continuità. La sceneggiatura scritta dal collaboratore di Guadagnino, David Kajganich, riesce a padroneggiare tale equilibrio, mantenendo diversi barlumi di verità che sono magnificamente riportati in vita da Russell e Chalamet. La chimica dei due attori ha un elemento quasi viscerale, che si manifesta sotto la regia intima di Guadagnino.

Accanto a queste forti performance centrali, Ossa e tutto vede alcuni altri attori al top del loro gioco. Mark Rylance ruba la scena nei panni di Sully, un eccentrico Mangiatore con motivazioni ambigue. Michael Stuhlbarg è irriconoscibile come un Eater Maren e Lee incontrano sulla strada, mentre Chloë Sevigny sconvolge in un cameo inquietante.

Trovare l’amore (e il sangue) in un luogo senza speranza

I momenti dolci possono essere parte integrante del film, ma Ossa e tutto non evita di includere molte scene raccapriccianti. All’inizio, Maren non riesce a resistere all’impulso di divorare il dito di un amico, con la telecamera che si sofferma su dettagli grafici come un avvertimento di non guardarlo a stomaco pieno.

Confronti con Julia Ducourtnau Crudo sono inevitabili, anche se i due film sono profondamente diversi. Per il regista francese, assaporare la carne umana è una metafora del risveglio sessuale in un ambiente repressivo, con la protagonista Justine alle prese con un senso di colpa autoinflitto. Ossa e tutto vede il cannibalismo come una dipendenza, una malattia genetica che affligge i protagonisti, che lottano per rompere gli schemi e adattarsi a una società che non li lascia semplicemente essere.

Lee è un “drogato” arrogante, bisessuale e autoproclamato il cui atteggiamento disinvolto nei confronti dell’omicidio nasconde un trauma profondo. Mentre Maren ha difficoltà a stabilire cosa significhi per lei l’alimentazione etica, Lee dà la priorità alla sopravvivenza. Tuttavia, anche quando i loro punti di vista non si allineano, Maren e Lee non sono mai soli a navigare in ciò che li rende diversi.

Ci sono accenni alla discriminazione razziale e anti-queer in questa storia, con il cannibale di Maren e Lee che vuole essere un proxy per quei tratti che li distinguono dagli altri. Tuttavia, questi non sono mai esplicitati, né gli eventi vengono accelerati a beneficio del pubblico. Ossa e tutto preferisce svelare le sue verità lentamente, permettendo ai suoi protagonisti di rimuginare sulle cose al proprio ritmo. Maren e Lee sono alla ricerca di risposte e ne trovano alcune nei luoghi più disperati e inaspettati: dentro di sé e l’uno nell’altro.

La consumante storia d’amore di Bones and All

Questa dinamica romantica non è nuova: Lee e Maren potrebbero essere qualsiasi coppia di adolescenti in qualsiasi film per adolescenti. Eppure, non lo sono, e il loro segreto condiviso è solo uno dei motivi. Il legame che stringono ha un elemento di duro candore di cui è impossibile non innamorarsi. Mettendo a nudo le loro menti e le loro anime, i due diventano così strettamente legati che è una gioia vederli insieme. Ma non illuderti: questo ti farà male, poiché il film non smette mai di ricordare al suo pubblico, in un modo piuttosto inquietante.

L’orrore prevale in questa storia che cambia genere, dai primi minuti all’epilogo devastante. Il male può e si farà strada di soppiatto, suggerisce il film di Guadagnino. Ma se c’è la possibilità di combatterlo anche solo per un momento, dobbiamo dare il nostro tutto – ossa e tutto – per farlo accadere. E assaporalo fino all’ultimo boccone.

Stefania Sarrubba è una scrittrice di intrattenimento femminista con sede a Londra, Regno Unito. Traumatizzata in tenera età da Pennywise di Tim Curry e dai film di Dario Argento, è cresciuta convinta che l’horror non fosse il suo genere. Fino a quando non ha affondato i denti nei film cannibali con una protagonista femminile. Yum.

