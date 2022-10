{BFI London Film Festival} L’origine

Un gruppo di individui che combattono una minaccia sconosciuta non è esattamente un territorio nuovo. Eppure, questa trama sembra nuova e cruda L’origineuna svolta preistorica sull’horror di sopravvivenza che offre una riflessione sempre pertinente sulle conseguenze dell’altro.

Il regista scozzese Andrew Cumming dà nuova vita a un classico dell’horror, riportando gli spettatori al punto in cui tutto è iniziato. Presentato in anteprima al London Film Festival, L’origine avviene 45.000 anni fa. In quanto tale, rivendica il suo posto nella storia come il primo orrore in un continuum cronologico di eventi terribili. Girato negli altopiani scozzesi durante la pandemia, gli eventi del film si svolgono in un’ambientazione non specificata del Nord Europa, tanto mozzafiato quanto spietata. La casa è un concetto ampio in questo mondo, dove le possibilità di stabilirsi e ricominciare sono praticamente infinite. E quelli di soccombere a un ambiente ostile e diventare preda sono altrettanti.

Trovare una casa per sempre è l’obiettivo di una piccola cerchia di persone dell’età della pietra antica in fuga da una terra arida. I fratelli Adem (Chuku Mudu) e Geirr (Kit Young) guidano il gruppo, insieme all’anziano Odal (Arno Luening). A completare questo contingente ci sono la partner fortemente incinta di Adem Ave (Iola Evans), il loro figlio Heron (l’attrice bambina Luna Mwezi) e Beyah (Safia Oakley-Green), una “randagio” che si è unita a loro solo di recente. Sta tenendo alta la guardia, e giustamente, poiché Adem le dice che intende usarla “per tutto ciò di cui ha bisogno”.

Quando Heron viene rapito, Adem spinge il suo clan a cercarlo in una foresta pericolosa, dove vive una creatura che potrebbe reclamare la propria vita per violazione di domicilio. Mentre i protagonisti cercano di capire come caccia questo mostro simile a un predatore, le dinamiche del gruppo cambiano in un atto centrale che fa mettere in discussione i personaggi su tutto ciò che sanno.

La lingua dell’Origine

In modo significativo, L’origine si apre con un’immagine del fuoco da campo della banda che si staglia su uno sfondo nero come la pece e lentamente viene messo a fuoco. Simbolo dell’accogliente felicità domestica e un’arma per respingere potenziali minacce, il falò è il luogo in cui i protagonisti si riuniscono per raccontare storie piene di speranza di nuovi inizi che potrebbero non vivere mai. Stanno parlando in Tola, una lingua inventata sviluppata per il film dal linguista Dr. Daniel Andersson e sottotitolata in inglese.

Questa ricostruzione del mondo è forse l’elemento più affascinante di L’origineaggiungendo a una premessa inquietante che è il fulcro di innumerevoli narrazioni horror e rendendolo parte del nostro passato collettivo, uno che non abbiamo mai visto né sentito prima.

Il rumore è fondamentale per l’epilogo del film. Il sound design sempre più a disagio e accuratamente realizzato allude a creature in agguato nell’oscurità, mentre compone anche alcuni momenti veramente disgustosi fino a undici. Non li rovinerò, ma ti assicuro che L’origine non è per gli schizzinosi. Il sangue abbonda nella preparazione della rivelazione finale, offrendo un epilogo scioccante e amaro che compensa un lungo, ma non sempre succoso, atto di mezzo.

La cinematografia sfrutta al meglio gli elementi naturali, sfruttando il fuoco scoppiettante per amplificare il terrore e l’angoscia dipinti sui volti dei protagonisti. E molto viene trasmesso attraverso gli elementi, con la natura che diventa un personaggio a sé stante. Le esibizioni, in particolare quella di Oakley-Green, sono accattivanti, infondono urgenza e disperazione in una lingua straniera che potremmo non capire, ma le cui sfumature sono universali.

Razza e politica di genere in The Origin

Grazie alla collaborazione tra Cumming e l’archeologo Dr. Rob Dinnis, il film ha il merito di non imbiancare l’età della pietra antica. L’origine presenta attori di diversa estrazione nei ruoli di cavernicoli, sfidando l’idea che gli individui preistorici fossero principalmente bianchi.

Non così inclusive sono le politiche di genere del film, che si attengono ai tradizionali preconcetti che relegano le donne ai ruoli di allattamento e maternità. Questi sono invertiti di fronte a un pericolo indicibile, con Beyah che diventa la prima ragazza finale in assoluto, e per di più imperfetta. Ha un arco tosto ascendente relativamente standard, trasformandosi nell’unica eroina di questa storia. Non c’è spazio per donne sopravvissute qui, e L’origine presto la mette contro Ave. A differenza della futura madre, Beyah si rifiuta di giocare con una pre-società misogina ed esige la sua vendetta su Adem in modo efficace, anche se incidentale.

Sebbene sia un cliché, il suo comportamento indurito e chiuso crea un bel contrasto con quello di Geirr. Di indole dolce e fragile, non assomiglia per niente al fratello maggiore maschio alfa, capobranco. C’è un barlume di mascolinità non tossica in Cumming’s Old Stone Age, e ci fa chiedere cosa deve essere successo da allora a oggi per non coltivarlo.

Non (ri)inventa la ruota – dovremo aspettare un po’ per questo – ma L’origine fa per un esperimento teso. Gli ultimi minuti del film si aggiungono al dibattito mai risolto sull’indagine su chi siano veramente i mostri, tornando al punto in cui tutto è iniziato. È un peccato che non siamo andati molto lontano nel realizzare che la risposta non ha importanza; è ciò che facciamo per riconoscere la nostra responsabilità che lo fa.

Stefania Sarrubba è una scrittrice di intrattenimento femminista con sede a Londra, Regno Unito. Traumatizzata in tenera età da Pennywise di Tim Curry e dai film di Dario Argento, è cresciuta convinta che l’horror non fosse il suo genere. Fino a quando non ha affondato i denti nei film cannibali con una protagonista femminile. Yum.

