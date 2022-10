{BFI London Film Festival 2022} NightMare

Un ambizioso orrore di gravidanza, Incubo perde la sua attenzione per rendere omaggio a diversi classici di culto, non riuscendo a realizzare un debole terzo atto.

In scena al London Film Festival, il lungometraggio d’esordio della sceneggiatrice e regista Kjersti Helen Rasmussen incorpora molti tropi familiari, alludendo a molteplici sottogeneri in gioco. Concentrandosi sulle lotte della femminilità e della maternità, la trama di Incubo si appoggia anche al folklore nord europeo con la cavalla, un demone noto per “cavalcare” le sue vittime nel sonno.

NightMare sfida le narrazioni dannose sulla maternità

Il film inizia con la coppia Mona (Eili Harboe) e Robbie (Herman Tømmeraas) desiderosi di fare il passo successivo nella loro relazione. Quando acquistano un appartamento a Oslo sorprendentemente conveniente, che ha un disperato bisogno di lavori di ristrutturazione, sembra l’occasione perfetta per portare la loro felicità domestica un passo avanti e mettere su famiglia. Presto Mona rimane incinta, con grande gioia di Robbie. Lei, invece, inizia a mettere in discussione la sua esistenza in una società che sembra aver deciso chi dovrebbe essere molto tempo fa.

Le dinamiche tra Mona e Robbie sembrano uguali e sane fino a quando Rasmussen non graffia per rivelare le crepe sotto la superficie. Mona, disoccupata, lotta per seguire i suoi sogni di stilista e decide di lavorare instancabilmente per abbellire il loro nuovo appartamento, forse infestato dai fantasmi. Nidificando inconsciamente, rimuove strati di carta da parati ingiallita tutto il giorno, mentre Robbie è fuori a fare il suo lavoro molto noioso e molto importante.

Mona, una confusa venticinquenne che cerca di affermare il proprio valore, potrebbe non voler essere ancora madre. Confinata in una scatola della maternità, è riluttante a chiarire i suoi bisogni per paura di deludere Robbie e di non svolgere il suo presunto ruolo di donna.

Poiché questo errore di comunicazione non era abbastanza ansiogeno di per sé, Incubo si costruisce su di esso con un’incursione nel regno soprannaturale. Nel nuovo appartamento, Mona inizia ad avere terrori notturni sempre più orribili. Solo ed esausto, il protagonista si rende conto lentamente che qualcosa non va con la coppia della porta accanto e il loro bambino. Si insinua una terrificante realizzazione: qualunque cosa li affligge potrebbe prendere di mira lei e Robbie in seguito.

Questo horror multi-tematico manca di direzione

Come il suo protagonista, Incubo non sa cosa vuole o cosa può essere. Questa mancanza di direzione va a scapito di un’avvincente performance centrale e di una suggestiva ricostruzione del mondo che ricorda l’horror degli anni ’70 e ’80.

La paralisi del sonno e l’improvvisa gravidanza di Mona sono buone metafore per perdere la propria autonomia corporea. Mentre i riferimenti a Il bambino di rosmarino sono sfacciati, anche Rasmussen trae ispirazione Alieno e La cosa, incentrato sull’idea del male che si impadronisce del proprio corpo. Tuttavia, l’esplorazione dei ruoli di genere tradizionali viene annacquata man mano che la sceneggiatura si diffonde su più percorsi.

Incapace di combattere i suoi demoni, Mona chiede aiuto allo specialista del sonno, il dottor Aksel (Dennis Storhøi), dirigendosi verso l’orrore della paralisi del sonno. Incubo guarda film come Incubo su via Elme persino Inizio in alcuni punti, per calpestare il confine tra sogno e realtà in un contrasto inquietante. È strano che ci si aspetta che gli spettatori prendano alla lettera ogni tecnologia onirica futuristica che il Dr. Aksel ha convenientemente sviluppato. In un film che si assicura di spiegare eccessivamente il trauma di Mona fin dall’inizio, questa negligenza va contro la storia.

Incubo è anche un horror da appartamento infestato. L’appartamento di Mona e Robbie a Oslo diventa l’ultimo di un lungo canone di case immaginarie che nascondono oscuri segreti. Il sound design fa un ottimo lavoro nel trasmettere il crescente disagio di Mona attraverso rumori misteriosi e malevoli provenienti dall’interno e dall’esterno del suo appartamento. La scenografia eccelle anche nel trasformare un nuovo rifugio in uno spazio alienante, con la casa che progressivamente crolla. Nel frattempo, anche Mona lo è.

Harboe aggiunge complessità al personaggio, il suo viso porta i segni dell’angoscia e dell’esaurimento di Mona poiché nessuno, nemmeno Robbie, specialmente Robbie, ascolta.

NightMare non riesce a esprimere tutto il suo potenziale

Cosa succede quando i brutti sogni assumono un volto familiare? Questa è la domanda Incubo implora implicitamente presentando due versioni di Robbie. L’amorevole se distratto Robbie. Quello che vive nel mondo reale. Nel frattempo abbiamo visioni di un altro Robbie. Uno ossessionato dal sesso e malevolo. L’alter ego degli incubi di Mona. Il film va oltre la classica rappresentazione della cavalla del pittore Henry Fuseli, ma gioca sottilmente con l’idea che tutti gli uomini possono essere intrinsecamente cattivi e rappresentare una minaccia per le donne. Tuttavia, il motivo per cui il personaggio dei sogni di Robbie è un cattivo non è un argomento nel mondo del risveglio. In un certo senso, sembra un’occasione persa per offrire un commento più forte sulla violenza domestica e sugli abusi psicologici.

Dopotutto, forzare le proprie opinioni sul corpo di una persona è a dir poco violento. Ma Incubo sembra dimenticarlo durante il finale, una sequenza che, ancora una volta, prospera nella zona grigia tra sogno e realtà. Giocare sull’incertezza può funzionare solo per così tanto tempo, e una certa insoddisfazione è intensificata dalla mancanza di scopo e dalla natura iper-derivata del film. Quando alla fine arriviamo di nuovo a Mona e Robbie, è difficile essere veramente coinvolti.

Incubo non è senza merito. Il film ricrea efficacemente un’atmosfera vintage e agghiacciante attraverso un suggestivo lavoro di ripresa, mentre Rasmussen scrive un primo atto che è sia un cenno ai classici che abbastanza intrigante da stare in piedi da solo. Questa premessa viene tradita quando la sceneggiatura si allenta e non può o non vuole dare alle sue sottotrame un epilogo e una conclusione coerenti. Un finale aperto non terrà sempre il pubblico impegnato, e Incubo‘s potrebbe lasciare alcuni spettatori tiepidi. Proprio come un sogno fugace, questo horror mette insieme cose che abbiamo visto prima e ma non riesce a fare un’impressione duratura.

Stefania Sarrubba è una scrittrice di intrattenimento femminista con sede a Londra, Regno Unito. Traumatizzata in tenera età da Pennywise di Tim Curry e dai film di Dario Argento, è cresciuta convinta che l’horror non fosse il suo genere. Fino a quando non ha affondato i denti nei film cannibali con una protagonista femminile. Yum.

Imparentato