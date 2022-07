Beyoncé ha rifiutato di essere photoshoppata sui poster di “Goldmember”.

Immagine tramite New Line Cinema

Beyoncé detto no ad a Goldmember poster promozionale con una versione skinner di se stessa.

Come parte di a Avvoltoio-storia orale curata di Austin Powers: Goldmember verso il suo 20° anniversario, la truccatrice Kate Biscoe ha rivelato che quando stava trasformando Beyoncé nel suo personaggio Foxxy Cleopatra, qualcuno le ha presentato un poster che sarebbe stato lusinghiero per la maggior parte delle celebrità femminili, ma non per la regina B.

“Quando stavamo girando, qualcuno le ha portato un poster che avrebbe promosso il film. Gliel’ha mostrato, tipo “Ti piace?” E lei era tipo, ‘Sì.’ Lui dice: ‘Qual è il problema?’ E lei dice: ‘Mi hai reso troppo magro. Non sono io.’ Poi ha fatto questa forma a clessidra. E lui ha detto: ‘Ok, lo sistemeremo.'”

Dopo che Beyoncé se ne è andata, il gestore del poster ha detto a Biscoe che sarebbe costato “migliaia di dollari” per rendere il suo sé 2D più spesso, ma che l’avrebbe fatto. Inoltre, gli ha chiesto: “È la prima volta che un’attrice ti chiede di ingrandire il suo corpo?” Lui ha risposto: “Sì”. Ci chiediamo se sia successo di nuovo e se sia stata Beyoncé una seconda volta.

Puoi celebrare l’anniversario di due decenni del terzo Austin Powers puntata guardando Beyoncé pavoneggiarsi nel suo debutto cinematografico. Mentre ammiri il suo stile e, si spera, ti fai un paio di risate, tieni questa storia nella parte posteriore della tua mente per ricordare che Sasha non è solo Feroce nella musica e nei film, ma anche sui poster.