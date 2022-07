Batman tornerà in “Aquaman 2: The Lost Kingdom”

Immagini tramite Warner Bros.

DC sta lavorando per unire i suoi amati eroi e personaggi nel DCEU attraverso i suoi vari titoli di film. Da Batman contro Superman, La Lega della Giustiziae l’imminente Adamo Nero film con Dwayne Johnson e l’introduzione della Justice Society, il DCEU si sta lentamente realizzando.

Mentre il DCEU continua a crescere, i fan erano curiosi di sapere se fosse la chiave Lega della Giustizia i personaggi di Superman e Batman, interpretati per l’ultima volta nell’universo dei film di Zack Snyder rispettivamente di Henry Cavill e Ben Affleck, torneranno. L’ultima volta che gli spettatori hanno visto Superman era come una sagoma alla conclusione del pacificatore serie. Batman, nel frattempo, è stato interpretato per l’ultima volta da Robert Pattinson in un film a sé stante che non si svolge in “Synderverse”.

È stato ora confermato, tuttavia, che Ben Affleck tornerà nei panni di Batman alias Bruce Wayne nel prossimo futuro Aquaman e il regno perduto. Questa notizia è stata confermata nientemeno che Aquaman star Jason Momoa quando ha condiviso una foto su Instagram di Affleck e se stesso si sono riuniti agli studi Warner Bros.

“RIUNITI Bruce e Arthur. ti amo e mi manchi I tour degli studi di Ben WB hanno appena esplorato bene il backlot. sballato sul set tutte le grandi cose in arrivo AQUAMAN 2 tutto il mio aloha j”