Barbarian ha spiegato: l’influenza di Psycho, gli orrori del degrado urbano e un sogno americano perverso

Barbaro è l’inaspettata sorpresa horror di quest’anno. Variety lo definisce “un nuovo classico dell’horror contorto”, mentre l’Hollywood Reporter lo definisce un “film horror allegramente gonzo”. Se guardi il trailer, ti aspetteresti una storia di una casa infestata, o forse un thriller con un maniaco maschio. Tuttavia, il film funziona così bene a causa dei suoi colpi di scena, delle sue sorprese inaspettate.

Tuttavia, c’è qualcosa in più nel film oltre al sangue e alle sorprendenti direzioni della trama. È attento a non picchiare nessuno in testa con commenti sociali, ma è impossibile ignorare le rappresentazioni del degrado urbano e di ciò che i nostri vicini nei sobborghi potrebbero nascondere. Inoltre, nel suo primo lungometraggio, Zach Cregger prende spunto da Psicopatico in termini di struttura narrativa e riallineamento del focus e della trama del personaggio. Il film merita un po’ di disimballaggio, soprattutto se si considera il motivo per cui è così efficace e garantisce il brusio che sta ricevendo.

Avviso corretto: se non hai ancora visto il film, salva questo articolo per dopo. È meglio entrare in questo completamente freddo.

La chiara influenza di Barbarian e Psycho

Sebbene il background di Cregger sia nella commedia (è uno dei membri fondatori della compagnia comica di New York The White Kids U’ Know), è chiaro che Hitchcock lo ha influenzato. Barbaro prende molto in prestito da Psicopatico. Il film si apre quando Tess (Georgina Campbell) arriva al suo Airbnb nel quartiere di Brightmoor di Detroit. È tardi e piove. Come Marion Crane (Janet Leigh), che si ferma al Bates Motel durante un acquazzone, Tess è fuori dal suo elemento. Quando cammina sulla veranda, si rende conto che c’è già qualcuno in casa, Keith, interpretato dallo stesso Pennywise, Bill Skarsgard.

Entro i primi cinque minuti, non puoi fare a meno di chiederti se Tess subirà il destino della povera Marian Crane. Keith è un personaggio tipo Norman Bates? Siamo portati a crederlo. È strano che occupi la casa quando Tess gli mostra un’e-mail in cui afferma di aver affittato la proprietà perché ha un colloquio il giorno successivo. Presumiamo anche che Keith sarà un cattivo perché, beh, è ​​semplicemente ciò che Skarsgard interpreta nei film dell’orrore. E il fatto è che il regista lo sa. Gioca con le nostre aspettative, specialmente una volta che Keith insiste che Tess rimanga la notte. Che cosa potrebbe andare storto?

Per gentile concessione di Regency Enterprises

Tuttavia, come Hitchcock, Cregger interrompe la narrazione a metà. Si scopre che Keith in realtà non è un cattivo o il cattivo. Nonostante quello che pensiamo inizialmente, non è Norman Bates. Viene anche ucciso quando lui e Tess scoprono una donna mostruosa nel seminterrato. La sua morte è importante per alcuni motivi. Come Janet Leigh Psicopatico, Skarsgard è senza dubbio la più grande star di questo film, soprattutto per i fan dell’horror. Ha un posto di rilievo nel trailer. Ucciderlo è scioccante, ma ripristina anche la narrazione, proprio come Psicopatico scena dopo la doccia, dove l’attenzione si sposta da Marion a Norman.

C’è una brusca svolta narrativa che si verifica quando Keith muore e la donna intrappola Tess. Improvvisamente, ci viene presentato AJ (Justin Long), un attore coinvolto in uno scandalo #MeToo. Lascia Cali e torna a Detroit per soggiornare in una delle sue proprietà in affitto, proprio quella che ospita un sinistro passato.

Barbaro e degrado urbano

Anche la rappresentazione di Detroit è importante per il film. All’inizio, Tess viene inseguita da un senzatetto che cerca di avvertirla della casa. Il quartiere presenta edifici bombardati e rappresentazioni agghiaccianti del degrado della città. Dopo il colloquio di lavoro di successo di Tess per lavorare a un film documentario, il regista esprime sgomento e shock per il fatto che Tess rimanga a Brightmoor. Le dice ripetutamente che non è sicuro. Eppure, nonostante stia facendo un documentario sui giovani artisti che spazzano via queste case di Detroit, non sembra preoccupata di sistemare uno dei peggiori quartieri di Detroit. Keith è simile. Confessa a Tess di essere uno dei fondatori di un gruppo che ospita giovani artisti a Detroit. Tuttavia, non è chiaro se gli interessi della città o della propria reputazione personale. Sta usando la città a proprio vantaggio come il regista? Sembra così.

Quando Tess esce dal seminterrato, la polizia la ignora. Tuttavia, gli spari in un altro quartiere costringono i poliziotti a rispondere. È come se anche loro avessero abbandonato un quartiere in disperato bisogno. Ma sono anche costretti a rispondere altrove, passando da una crisi all’altra.

Lo stato attuale di Detroit è giustapposto a flashback che introducono la storia del mostro. L’altro cattivo del film, Frank (Richard Brake), l’ha tenuta come schiava sessuale. Quando lo vediamo per la prima volta, sono i primi anni ’80. Si parla di recessione. Un vicino dice a Frank che sta vendendo la casa perché il quartiere sta andando all’inferno e teme che la sua famiglia rimanga bloccata lì. Tutto questo, compresi i terribili crimini di Frank, si verificano in quello che è ancora un quartiere relativamente sicuro e normale. Ci sono scatti di bambini in sella alle loro biciclette e vicini che innaffiano i loro prati, salutando Frank.

Eppure, questo è l’inizio della caduta di Detroit, l’inizio del reaganismo e dell’economia a cascata. Frank è anche il vero demone che si nasconde in bella vista, rapendo le donne e mettendole incinta nel suo seminterrato. Nel presente, AJ incontra Frank, costretto a letto nel seminterrato. Porta alla luce gli innumerevoli nastri VHS del creep, con le etichette delle donne che ha rapito nel corso degli anni. Cosa c’è di più spaventoso di un ghoul che vive nella porta accanto, che, in superficie, come Noman Bates, sembra perfettamente normale?

I mostri memorabili del barbaro e l’inversione del sogno americano

Il film fa clic per la sua memorabile e complessa madre/mostro interpretata da Matthew Patrick Davis. Vuole un bambino e tratta AJ e Tess come i suoi figli, nutrendoli con i biberon. Ha anche una TV in una stanza buia che riproduce costantemente video sulle tecniche materne, compreso l’allattamento al seno. Questo rende alcune scene nodose e davvero, davvero strane. Fai un ulteriore passo avanti e guardalo come un’inversione del sogno americano. Vuole quello che vede in TV, ma è un’inversione grottesca di quel sogno, che rispecchia il crollo di Detroit. Le case abbandonate di Brightmoor ne sono un altro simbolo.

Tuttavia, questo film funziona anche così bene perché, come Norman Bates, la madre non è un personaggio monotono. Raccoglie un po’ di simpatia. Sappiamo cosa le ha fatto Frank. Sappiamo che è una prigioniera. La scena finale tra lei e Tess mostra la sua umanità. Lei uccide? Sì. Ma lo fa solo quando i personaggi si rifiutano di assecondare il suo bizzarro istinto materno.

BarbaroIl commento sui social non è perfetto, ma non ti colpisce nemmeno in testa. Il film spaventa e delizia per la sua volontà di correre rischi e sfidare le aspettative. Il suo mostro è anche decisamente terrificante con una storia molto, molto tragica. Detroit, nel frattempo, è un personaggio a sé stante, un guscio del suo glorioso passato ridotto a edifici carbonizzati e case delipidate. Barbaro è crudo e spietato e non senza qualcosa da dire.

Brian Fanelli è un poeta ed educatore a cui piace anche scrivere sul genere horror. Il suo lavoro è stato pubblicato in I tempi di Los Angeles, Letteratura mondiale oggi, Schuylkill Valley Journal, Aula magna dell’orrore, e altrove. Nei fine settimana, gli piace andare al cinema drive-in locale con sua moglie o rannicchiarsi sul divano e guardare film con la loro gatta, Giselle.

Imparentato