“Avatar 2” è ancora più lungo di quanto pensassimo possibile poiché una leggenda di “Star Wars” non viene cancellata

Immagine tramite Flim

Diamo uno sguardo al passato, al presente e al futuro del cinema di fantascienza oggi, mentre riportiamo la mente a un film cult di 30 anni fa e guardiamo avanti all’arrivo in arrivo di quella che sarà la scienza più attesa sequel di finzione del 2022. Sì, i fan stavano aspettando Avatar: La via dell’acqua per 13 anni interi ormai, ma sorprendentemente, lo sforzo registico di James Cameron potrebbe finire per rivaleggiare con quella lunga attesa con la sua mastodontica durata…

Avatar: La via dell’acqua non è ancora uscito, ma è già più grande di Vendicatori: Fine del gioco

Immagine tramite 20th Century Studios

Insieme a Avatar 2 finalmente entrando nei cinema questo dicembre, le voci sulla durata del film hanno iniziato a diffondersi su Internet. E, indipendentemente dal fatto che riesca o meno a guadagnare tanto quanto il finale di Infinity Saga della Marvel, potrebbe essere semplicemente più grande di Vendicatori: Fine del gioco in un altro modo. Secondo le attuali informazioni, La via dell’acqua avrà un’autonomia di 3 ore e 10 minuti. Dato che il film del 2009 era di circa 2 ore e 45 minuti, quel numero sembra altamente plausibile. È ora di investire in alcuni pannolini per adulti, gente.

Un sollievo, ecco! La reputazione di Yoda viene ripristinata quando viene svelata la vera ragione del suo modo di parlare

Immagine tramite Lucasfilm

Per un minuto caldo, sembrava che Yoda stesse per essere cancellato dal Guerre stellari comunità dopo Racconti di Jedi ha rivelato che Yaddle parla come una persona normale, il che ha avuto la sbalorditiva conseguenza di confermare che non tutti i gentili di Yoda parlano al contrario, suggerendo che Yoda ha sempre finto. Tuttavia, un pezzo oscuro e portato alla luce Guerre stellari la tradizione – per gentile concessione di Frank Oz – ha ora spiegato le vere origini dei modelli di linguaggio di Yoda e ripristinato la sua reputazione. Uff.

Le fondamenta di un franchise di enorme successo sono davvero orribili?

Immagine tramite Paramount

del 2008 Cloverfield ha molto da offrire. Dall’aiutare a lanciare la carriera di Il BatmanÈ Matt Reeves a dare il via al franchise di fantascienza che è ancora in corso fino ad oggi, con JJ Abrams che ha recentemente collaborato di nuovo con la Paramount per produrre un quarto capitolo della serie. Eppure i Redditor ribelli ora hanno il coraggio di suggerire che il film sull’invasione aliena non è tutto ciò che è stato immaginato ed è immeritevole della sua reputazione. Bene, sempre che siamo tutti d’accordo 10 Cloverfield Lane è il migliore.

Questo film a fumetti degli anni ’90 potrebbe essere andato in fumo, ma rimane uno dei preferiti di culto 30 anni dopo

Immagine tramite MGM

Nonostante così tanti vecchi IP di fumetti vengano riavviati, non ci aspettiamo un nuovo Ragazza del carro armato film mai emersa, visto come il film d’avventura di fantascienza australiano degli anni ’90 ha avuto un duro flop al botteghino in passato. Eppure la sua sensibilità punk-rock unica significa che rimane uno dei cult preferiti fino ad oggi, con quelli con i ricordi lunghi che lo celebrano ancora una volta su Reddit. Ehi, non è solo un film che ha la sicurezza di lanciare Ice T come un uomo canguro mutante.

