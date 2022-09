Attori famosi che erano così vicini a essere scelti nel MCU

Immagine tramite Marvel Studios

Il Universo cinematografico Marvel presenta uno degli ensemble più tentacolari nella storia del cinema. A volte, può essere difficile pensare a volti famosi che non ne fanno parte, ma ci sono alcuni attori che erano in lizza per alcuni ruoli MCU e alla fine non li hanno assunti per un motivo o per l’altro. Questi sono i pochi attori famosi che sono arrivati ​​​​così vicini all’ingresso nel MCU, ma alla fine non hanno ottenuto le loro tessere associative.

Emily Blunt come Vedova Nera

Immagine tramite Prime Video

Prima di essere costretta a lasciare la corsa a causa di conflitti di programmazione, Emily Blunt era apparentemente la prima scelta di Jon Favreau per il ruolo di Natasha Romanoff, secondo Tana di Geek. Un accordo con la Fox l’ha costretta a filmare i viaggi di Gulliver invece, e da allora non è mai tornata nell’MCU. Blunt rimane una delle preferite dai fan per il ruolo di Sue Richards, ma dice che non ha rimpianti per aver saltato il MCU.

“Non credo che sarei stata in grado di realizzare molti progetti che ho amato fare”, ha detto a Indiewire nel 2018. “Non puoi prevedere cosa accadrà, cosa prenderà fuoco e cosa no , quindi se faccio la scelta per me, e non perché ho un contratto, penso che sia una prospettiva eccitante”.

Daniel Craig come Thor

Immagine tramite Columbia Pictures

Daniel Craig era già James Bond quando gli è stato chiesto di assumere il ruolo del Dio del Tuono. Secondo quanto riferito, ha rifiutato in parte in modo da poter continuare a concentrarsi sull’altro suo franchise di lunga data. Apparentemente ha confermato nel 2008 di essere stato contattato per il ruolo, ma alla fine ha scelto di rifiutarlo.

John Krasinski nel ruolo di Capitan America

Immagine tramite Marvel Studios

In qualche modo famoso, Krasinski era appena sotto Evans nell’elenco delle persone che la Marvel considerava per il ruolo di Steve Rogers. Negli anni successivi, Krasinski è arrivato ad accettare il fatto di non aver ottenuto il ruolo. “Amo Chris, sono un suo amico da un po'”, ha detto Indiewire nel 2018. “Quei film sono così divertenti e mi piace guardarli, gli dico che sono in prima fila per vedere i suoi nuovi film. È quella cosa Zen di lasciare che la vita ti porti dove può, e non sarei mai stato qui se avessi avuto ‘Capitan America'”.

Zooey Deschanel nel ruolo di The Wasp

Immagine tramite Fox

In una prima bozza della sceneggiatura di I Vendicatori, c’erano dei piani per far apparire The Wasp. Secondo un produttore del progetto, Deschanel è stata la prima scelta per il ruolo e l’idea era di includere in parte Herp perché non era chiaro se Johansson sarebbe stato disponibile. “Riguardava tutto The Wasp. Voleva scegliere Zooey Deschanel. [Wasp] era il personaggio più divertente dell’intero film e ben scritto”, ha spiegato il produttore Jeremy Latcham.

Alison Brie nel ruolo di Sharon Carter

Immagine tramite Orion Pictures

Brie era uno dei tanti nomi nella lista del casting per Sharon Carter, l’interesse a volte amoroso di Steve. Brie era considerata una delle protagoniste in parte a causa del suo legame con i fratelli Russo, che hanno diretto gli episodi di Comunità. “Non sarei contrario”, ha detto Brie a MTV parlando della loro ascesa all’interno del MCU. “Sono entusiasta che lo faranno. Penso che porteranno qualcosa di diverso. Amo i fratelli Russo. Li adoro semplicemente”.

Jason Momoa nel ruolo di Drax

Immagine tramite Warner Bros.

Momoa alla fine ha interpretato Aquaman, ma si diceva che fosse in considerazione per il ruolo di Drax prima di vincere quel lavoro. Alla fine, Momoa ha rifiutato.

“Voglio che i miei figli vedano il loro padre felice”, ha detto a Zap2it. Non è che non sia un buon ruolo, semplicemente non era la cosa giusta. ero su Stargate: Atlantide per quattro anni ha interpretato un personaggio simile chiamato Ronon, che era un alieno che non parlava molto e grugnì. Ci sono stato e l’ho fatto, che la gente l’abbia visto o meno. Vuoi allungare,”

Asa Butterfield nel ruolo di Peter Parker

Immagine tramite FILM CURSR

Butterfield è stato uno degli ultimi nomi in corsa per affrontare Peter Parker quando è entrato a far parte del MCU, ma Tom Holland è invece finito nel ruolo. Parlando con Collider, Butterfield ha detto che ha dovuto imparare a gestire la perdita di grandi ruoli.

“Ogni tanto c’è una parte [that you really want] ed è una sceneggiatura che ami, e ci metti cuore e anima, e non la capisci”, ha detto. “Ed è dura ed è merda, ma spesso scopro che alla fine ne viene fuori qualcosa di ancora meglio. E così nel caso di Uomo RagnoL’ho fatto [Sex Education]perché non sarei stato in grado di fare entrambe le cose contemporaneamente.

Joaquin Phoenix nel ruolo del dottor Strange

Immagine tramite The Weinstein Company

Joaquin Phoenix alla fine ha assunto un ruolo in un fumetto, ma era abbastanza vicino a essere scelto per il ruolo dello Stregone Supremo nel 2016 Dottor Strano. Alla fine ha perso il ruolo a favore di Benedict Cumberbatch, ma ha spiegato in un’intervista del 2018 che gli piacciono ancora i film Marvel e crede che abbiano un posto importante nel panorama cinematografico.

Matthew McConaughey nel ruolo di Ego il pianeta vivente

In un’intervista a Playboy nel 2017, McConaughey ha rivelato di essere stato infine costretto a scegliere tra interpretare il cattivo Guardiani della Galassia, vol. 2 o assumendo il ruolo che alla fine ha assunto La Torre Nera. “Mi piace Guardiani della Galassia, ma quello che ho visto è stato “Ha successo e ora abbiamo spazio per fare una parte colorata per un altro attore famoso”. Mi sentirei un emendamento. La Torre Nera la sceneggiatura era ben scritta, mi piace il regista e la sua interpretazione, e posso essere il creatore, l’autore dell’Uomo in Nero, alias il Diavolo, nella mia versione di questo romanzo di Stephen King”, ha detto l’attore. Il ruolo di Ego alla fine è andato a Kurt Russell.

Yahya Abdul-Mahteen II nel ruolo di M’Baku

Yahya Abdul-Mahteem II ha avuto la possibilità di brillare come Black Manta Aquaman, ma deve ancora apparire in un progetto MCU. Quando Winston Duke si è ufficialmente unito al cast di Pantera nera nel 2016, però, Varietà ha notato che anche Abdul-Mahteen era stato preso in considerazione per il ruolo. Duke ha sfruttato al massimo il suo tempo sullo schermo nei panni di M’Baku, e Abdul-Mahteen ha nel frattempo guadagnato un Emmy per il suo ruolo in un’altra proprietà adiacente di un supereroe, l’aggiornamento 2019 di Guardiani andato in onda su HBO.