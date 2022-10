Arriva il nuovo film Netflix dei direttori di Endgame

Immagine tramite BBC

I bei tempi continuano a scorrere Dottor chi fan. Dopo lo strabiliante finale del Tredicesimo Dottore “The Power of the Doctor” in onda nel fine settimana, e rivelando che David Tennant è il nostro nuovo Signore del Tempo, almeno per una manciata di speciali, la BBC ha svelato una partnership rivoluzionaria che dovrebbe apri lo spettacolo a un pubblico più vasto che mai. Inoltre, la serie ha un nuovo logo elegante. Anche se Internet ha solo una cosa da dire al riguardo.

Il Dottore arriva su Disney Plus!

Sì, Dottor chi è ufficialmente diretto a Disney Plus. Come si diceva all’inizio di quest’anno, la BBC e la House of Mouse si sono unite in un’unione senza precedenti per rendere la piattaforma la sede ufficiale dello streaming fuori dal Regno Unito. Ciò significa che i fan ora possono trovare le avventure di Time Lord nello stesso posto in cui l’universo Marvel e il Guerre stellari saga. È una fantasia geek che si avvera o un segno da incubo dell’inquietante monopolio della Disney sulla cultura pop? Tu decidi.

Insieme all’annuncio della Disney, il Beeb ha svelato un nuovo splendido logo a forma di diamante per lo spettacolo che si rifà al mandato seminale di Tom Baker negli anni ’70. Almeno, così era inteso. Mentre i fan più accaniti stanno apprezzando le vibrazioni della vecchia scuola, tutto il resto di Internet può vedere Pattuglia Zampa logo, con tutti che fanno la stessa battuta sui social media. Anche se, dato che il Chi il logo ha debuttato nel 1974, Pattuglia Zampa è quello che è la copia. Fate le vostre ricerche, gente.

Naturalmente, Tennant non sarà al posto di guida a lungo, dato che Ncuti Gatwa avrà assunto il ruolo di nuovo Dottore a tempo pieno entro la fine del prossimo anno. E sembra il Educazione sessuale allume è una specie di fan segreto, come indicato dalla sua scelta sorprendentemente oscura del cattivo ideale che vuole affrontare durante il suo mandato. È interessante notare che è un nemico super potente che è apparso solo in uno degli episodi di Tennant, quindi è possibile che ci sia di più nella scelta di Gatwa di quanto sembri e lui ci sta dando un suggerimento su cosa accadrà.

Allontanandoci per un momento dal Whoniverse, è arrivato il nostro primo sguardo alla prossima produzione Netflix dei fratelli Russo, sotto forma di alcune foto dal set che mostrano il protagonista del film, un altro dei pilastri della piattaforma, Millie Bobby Brown. Il Vendicatori: Fine del gioco duo e il Cose più strane star stanno lavorando Lo Stato elettricoin cui un’adolescente in fuga e il suo aiutante robot viaggiano attraverso il paese in un 1997 alternativo. Aspettalo su Netflix l’anno prossimo.

