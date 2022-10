Argentina, recensione 1985 – una storia di grande coraggio

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Raccontato con grazia e un notevole tocco leggero, Argentina, 1985 è una storia di grande coraggio che onora i dissidenti e gli uomini e le donne coraggiosi che li hanno vendicati.

Il 21 ottobre 2022, Amazon Prime Video ha distribuito il film Argentina, 1985: ecco la nostra recensione ufficiale senza spoiler.

I realizzatori affrontano un progetto ambizioso con Argentina, 1985. La selezione ufficiale dell’Argentina per il 95° Premio Oscar è semplice come un’aula di tribunale Dramma come vedrai mai per un caso così prolifico, anche se il film ha momenti insoliti e inaspettati di rilievo comico e gli ultimi venti minuti sono un po’ strano. Per la mano ferma del film, regista Santiago Mitre non perde mai la concentrazione, anche se fa di tutto per evitare momenti di grandiosità cinematografica.

La sceneggiatura di Mitre e Mariano Llinás si concentra sul 1985 Processo delle giuntesulla base del primo perseguimento di un regime militare dal Processi di Norimberga, un procedimento giudiziario contro i leader dell’ultima dittatura militare argentina durata sette anni. La storia segue il solitario Procuratore capo, César Strassera (Il segreto nei loro occhi‘ Ricardo Darin), e la sua giovane emergente seconda sedia, Luis Moreno Ocampo (il clan’S Pedro Lanzani). Questo è stato il suo genere in un tribunale civile di un processo di cui molti si sono dimenticati. Questo nonostante le atrocità sbalorditive che sono accadute qui. Ciò include circa 30.000 dissidenti politici che sono stati rapiti, torturati o assassinati.

Il film di Mitre è un po’ lento, ma il fuoco non si accende mai. Invece, lo spettatore è trattato da un caso giudiziario pieno di intrighi, pericoli e paranoie. Ciò include la famiglia di Strassera, poiché è costantemente preoccupato che gli uomini che si avvicinano a sua figlia possano essere talpe. O il fatto che non può mantenere il personale perché nessuno con esperienza vuole toccare questo caso per paura di perdere il lavoro e la sicurezza o mettere in pericolo la propria famiglia. Allora, dove ti giri? Ocampo convince il procuratore capo ad assumere avvocati giovani e affamati, essi stessi dissidenti, che vogliono lasciare il segno.

Argentina, 1985 è stupendo da guardare, dall’occhio di Javier Juliá per le luci soffuse, le stanze piene di fumo e le viste straordinarie, insieme alla produzione impeccabile di Micaela Saiegh e al design dei costumi di Natalia Alayon. Questo film fa un lavoro ammirevole nel portarti in un altro tempo e luogo in cui avere moralità e coraggio era il modo più rapido per un’esistenza senza lavoro o per niente.

Mitre incorpora temi nella sua sceneggiatura e comportamenti dei personaggi di “mai più”, e lo senti in tutto il film, mai più evidente ed efficace di quando il regista mette in fila una mezza dozzina di potenti monologhi testimoniali, tutti basati su casi reali, che descrivono i loro esperienze di sparizione forzata. Naturalmente, le storie orali sono sbalorditive, da una donna che descrive il parto quando viene ammanettata dietro la schiena a un uomo violentato in gruppo dai suoi rapitori militari, le loro storie sono ossessionanti, mai più di quando una madre vuole semplicemente per sapere se sua figlia è viva o morta. La loro risposta? Non ne hanno.

Se hai bisogno di un confronto o di un film per il contesto, il più vicino potrebbe essere il film di Jack Lemmon, Lo scomparso, un film su Edmund Horman di Lemmon, che ha cercato suo figlio scomparso durante un colpo di stato militare in Cile. La differenza è di Mitre Argentina, 1985 ti mostra le conseguenze e il pentimento. Mentre il film di Mitre manca di un vero pugno di pancia cinematografico, gli argomenti conclusivi di Darin sono commoventi e a volte persino potenti. Come accennato in precedenza, c’è un insolito raffreddamento dopo quel momento. Tuttavia, questo è solo per evidenziare la vera nobiltà di Strassera che il lavoro non è finito e molto probabilmente non lo sarà mai.

Detto con grazia e, a volte, con un tocco particolarmente leggero, insieme a una straordinaria performance di Darin, Argentina, 1985 iuna storia di grande coraggio che onora i dissidenti e gli uomini e le donne coraggiosi che li hanno vendicati.

