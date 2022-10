Angela Lansbury, la leggenda del palcoscenico, dello schermo e della TV, muore a 96 anni

Robin Marchant/Getty Images)

Dame Angela Brigid Lansburynota al pubblico americano per i suoi ruoli come l’iconica scrittrice poliziesca Jessica Fletcher nella serie televisiva degli anni ’80 Omicidio che ha scritto e come la voce della signora Potts in Disney’s La bella e la bestia è morta oggi all’età di 96 anni. Oltre ai suoi ruoli più noti, Lansbury era una leggenda del teatro musicale, avendo vinto cinque Tony Awards nel corso della sua lunga carriera.

Lansbury è nato a Londra dall’attore irlandese Moyna Macgill e dal politico inglese Edgar Lansbury. Nel 1940 lasciò l’Inghilterra per sfuggire ai bombardamenti tedeschi durante il Blitz e iniziò a studiare recitazione a New York City. Dopo aver firmato con la MGM nel 1942 è apparsa in Luce a gas e Il ritratto di Dorian Gray guadagnandosi la nomination all’Oscar per entrambi i film e un Golden Globe per la sua parte nei panni di Sibyl Vane, la giovane ingenua corrotta da Dorian Gray di Hurd Hatfield.

Dopo aver languito in ruoli di serie B per la maggior parte degli anni ’50, Lansbury ha interpretato forse il suo ruolo cinematografico più iconico negli anni ’62 Il candidato della Manciuria. Nei panni di Eleanor Iselin, la controllore dell’agente dormiente Raymond Shaw, Lansbury si è esibita come uno degli antagonisti più malvagi della Guerra Fredda e si è guadagnata un’altra nomination all’Oscar e l’ennesimo Golden Globe.

Lansbury ha seguito il suo successo sullo schermo con una delle carriere teatrali più leggendarie di sempre, dopo aver ottenuto un successo inaspettato in Mamma, la versione musicale del romanzo del 1955. All’età di quarantuno anni, è stato il primo ruolo da protagonista della Lansbury nella sua carriera. La parte non solo ha messo la sua star nel firmamento di Broadway, ma ha reso Lansbury, che si è esibita in dieci dei numeri musicali e delle sequenze di ballo della commedia, il tutto mentre passava da un vestito favolosamente glamour all’altro, un’icona queer per il resto della sua vita.

Lansbury avrebbe continuato a dominare la Great White Way per i prossimi due decenni, vincendo i Tony Awards per la sua parte in Mamma, Caro mondo, zingaroe Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street. Dopo essere tornata a Broadway negli anni 2000 e 2010, Lansbury ha nuovamente portato a casa il Tony per la sua parte nel revival del 2009 di Spirito allegro ed è stata nominata per il suo lavoro negli anni 2010 Un po’ di musica notturna. All’inizio di quest’anno è stata premiata con un Tony alla carriera.

Negli anni Ottanta e Novanta, Lansbury riceverà la sua più grande fama e fama internazionale quando accettò di interpretare il ruolo di Jessica Fletcher, la star di Omicidio, ha scrittouna storia dai creatori di Colombo. Fletcher, un’ex casalinga diventata scrittrice di gialli e detective da poltrona. Settimana dopo settimana Fletcher si sarebbe ritrovata nel mezzo di una morte misteriosa che avrebbe facilmente risolto. Lo spettacolo si è rivelato immensamente popolare, in particolare tra il pubblico più anziano, principalmente per il fascino di Fletcher di Lansbury e la mancanza di una vera violenza, nonostante l’omicidio.

Sebbene non abbia mai ricevuto un Emmy per la sua interpretazione, Lansbury è stata regolarmente nominata dall’anno in cui la serie è andata in onda per la prima volta nel 1984 fino alla sua cancellazione nel 1996.

Secondo la sua famiglia, Lansbury è morta pacificamente nel sonno. Nessuna causa di morte è stata ancora rilasciata. Mancavano solo cinque giorni al suo 97esimo compleanno. “I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi di annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles”, si legge in una dichiarazione, rilasciata martedì sera secondo la BBC.

Lansbury lascia i suoi due figli con il marito Peter Shaw, Anthony, un regista televisivo, e Deirdre, un ristoratore, nonché il figliastro David. Shaw è morto prima di Lansbury nel 2003.